Sürücüsüz araçlar için otoban çalışmaları başladı

Gelecekte daha çok görmeye başlayacağımız otonom yani sürücüsüz araçlar için Çin'de otoban yapımı için harekete geçildi.

İlk aşamada uzunluğu 100 kilometre olarak planlanan otoban özel şeritler ve destekleyici sensörlerle çevrelenerek inşa edilecek. Yol üzerine yerleştirilen bu özel sensörler sayesinde hem sürüş kolaylaşacak hem de çevre ve araçlarla ilgili bilgiler diğer araçlara hızlıca aktarılacak.

Pekin ve Xiongan şehirleri arasında inşa edilmesi düşünülen otobanın 2020 yılında kullanıma sunulması planlanıyor.

Otonom araçların bu yol üzerinde çıkacağı maksimum hız ise 120 km/s olacak. Çin genelinde 2020 yılı itibarıyla yeni araçlarda otonom sürüş fonksiyonunun da bulunması bekleniyor.

Otonom araçlara özel olarak yollar ve özel şeritlerin bu yeni teknolojiyi kullanan araçlara olan ilgiyi de zaman içinde artırması bekleniyor.