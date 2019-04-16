Louis Vuitton’dan Notre Dame’a bağış

Louis Vuitton CEO’su Bernard Arnault, şirketin dün gece yangında hasar gören 850 yıllık Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesi için 200 milyon euro bağış yapacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Louis Vuitton ve Arnault ailesinin bu ulusal trajedi karşısında bir dayanışma ruhu sergileyerek, Fransa’nın bir mirası ve birlik sembollerinden olan Notre Dame Katedrali’nin yenilenmesine yardımcı olacak” denildi.

Notre Dame Katedrali Pazartesi akşamı yanmaya başlamış, itfaiye görevlilerinin çabalarıyla yangın birkaç saat içinde kontrol altına alınarak tamamen yanmaktan kurtulmuştu.

Daha önce Kering grubu CEO’su Francois Pinault katedralin yenilenmesi için 100 milyon euro bağış yapacağını açıklamıştı.