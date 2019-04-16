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Hasan Cemal için istenen ceza belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Hasan Cemal için istenen ceza belli oldu

Yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle yargılanan gazeteci Hasan Cemal hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, gazeteci Cemal'in, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye, tutuksuz yargılanan Hasan Cemal, avukatı Fikret İlkiz ile birlikte katıldı. Duruşmada savcı Hasan Adalı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi.

Mütalaada, PKK'nın silahlı bir terör örgütü olduğu belirtilerek sanık Hasan Cemal'in 4 Aralık 2015 tarihinde t24 adlı sitede "Silvan'dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…" başlıklı köşe yazısı yayımladığı anlatıldı. Sanık Cemal'in bu yazısında, silahlı terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasının cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaparak "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği belirtildi.

Mütalaada, sanık Cemal'in daha önce 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de "Örgüt propagandası" suçundan ceza aldığı, ancak o cezanın kesinleşmesi nedeniyle bu davaların birleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığı da ifade edilerek 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, son savunmasını yapmak üzere Hasan Cemal'e süre vererek duruşmayı erteledi. 

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