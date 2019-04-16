SON DAKİKA
Maltepe ilçesinde devam eden oy sayımında, sayımı sürdüren kurulların sayısı 2'den 6'ya çıkarıldı! İşte Maltepe'de son durum Haberin devamı.
HABER /  GALATASARAY
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Dursun Özbek: Riva, Galatasaray'ın geleceğidir

Demirören Haber Ajansı
Dursun Özbek: Riva, Galatasaray'ın geleceğidir

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, Riva Projesiyle ilgili ''Galatasaraylılar bu projeye destek versin. Burası bizim evimiz, bizim yatırımımız. Burası Galatasaray'ın geleceğidir" dedi.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, Sarı-kırmızılı kulübün Riva'da gerçekleştirdiği projeden villa satın alan ilk isim oldu. Dursun Özbek, Riva Projesi ve Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Riva Projesi'nin Galatasaray için 40 yıllık bir düş olduğuna dikkat çeken Dursun Özbek, "Projenin ismi çok güzel 'Düşler Vadisi.' Riva projesi Galatasaray için 40 yıllık bir düş. 40 yıl önce Selahattin Başkan burayı düşlemiş. Gün gelir, Galatasaray'a lazım olur diye. 40 yıl sonra da Emlak Konut ile yapılan sözleşme çerçevesinde, Galatasaray'ın bu düşü gerçekleşiyor. Yönetimimiz döneminde bu projenin başlaması bize ayrıca gurur veriyor. Galatasaraylı olmanın gereği olarak, her zaman her yerde ifade ediyorum. Buraya yapılacak her yatırımın, buraya konacak her kuruşun, 4'te 1 Galatasaray Spor Kulübü'nün kasasına gidiyor. Kulüpler özellikle şu andaki mali yapıları itibarıyla yeni projeler üretmek zorundadır. Biz bu zorunluluğu 2-2.5 yıl evvel gördük. Onun için Riva projesini ürettik. Bu proje 2023 yılına kadar bitecek. Bu zaman zarfında Galatasaray'a fon üretmeye, finansal destek verecek şekilde planlanmıştı. Dolayısıyla buradaki faaliyeti gördüğüm zaman çok hoşuma gitti. Proje amacına ulaşıyor ve Galatasaray'a destek vermek üzere hazır. Şimdi sıra Galatasaraylılarda. Galatasaraylılar bu projeye destek versin. Burası bizim evimiz, bizim yatırımımız. Burası Galatasaray'ın geleceğidir" diye konuştu.

"Projeyi kulübün medya unsurlarında daha fazla tanıtmanın gereği olduğunu düşünüyorum"
Projenin Galatasaray'ın medya mecralarında sürekli olarak yer almasının gerektiğine dikkat çeken Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü'nün malı burası. Galatasaray, bu projenin tanıtımını yapmaya, üyelerini burada yatırım yapmaya davet etmek zorundadır. Onun için ben şimdiki yönetimden şunu istiyorum. Projeyi kulübün medya unsurlarında daha fazla tanıtmanın gereği olduğunu düşünüyorum. Televizyonda bu projeyi durmadan çevirelim, herkes farkına varsın. Galatasaray'a getirisini de anlatalım. Eminim ki bütün Galatasaraylılar buraya ilgi duyacaktır" dedi.

"Fatih Hoca, bu tip havaları sever"
Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk iddiasıyla ilgili de konuşan Özbek, "Şampiyonluğun bana göre en büyük adayı Galatasaray'dır. Puan farkı var ama bu farkın erimesi son derece kolay. Bizim sadece kendi maçlarımıza odaklanmamız lazım. Fatih Hoca, bu tip havaları sever. Bu ambiyansı sever. Bu ambiyans, mücadelenin en üst seviyede yapılmasını gerektiriyor. İyi bir takımımız var. İyi bir mücadele ile de şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyorum. Bu manada hem sporcularımıza hem teknik heyete başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Yılmaz: Kendisine de projemize verdiği destekten ötürü teşekkür ederim
Projede satışların başlamasının üstünden çok süre geçmediğini ifade eden Hakan Yılmaz, "Satışa başlayalı çok süre olmadı ama iyi gidiyor. İşin büyük kısmı bundan sonra başlıyor. Şu ana kadar Galatasaray tarafında aktif bir çalışma gerçekleştirmemiştik bugün itibarıyla çalışmaya başladık. Dursun başkanımız da projemizi ziyaret etti. Buradaki projeden ilk ev alan Galatasaraylı oldu. Kendisine de projemize verdiği destekten ötürü teşekkür ederim" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Meksika'da gizli mezarlarda 45 ceset bulundu
Meksika'da gizli mezarlarda 45 ceset bulundu
Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe'ye olay FETÖ yanıtı
Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe'ye olay FETÖ yanıtı
Dolar düşer mi euro bugün kaç lira? Altın fiyatları inişe geçti
Dolar düşer mi euro bugün kaç lira? Altın fiyatları inişe geçti
Emin Çölaşan Ekrem İmamoğlu'nu böyle yazdı
Emin Çölaşan Ekrem İmamoğlu'nu böyle yazdı
"Bugün kime oy verirsiniz?" anketini Bülent Aydemir açıkladı: 7 puan fark var!
"Bugün kime oy verirsiniz?" anketini Bülent Aydemir açıkladı: 7 puan fark var!
İstanbul seçim sonuçları için gözler Maltepe'de son durum ne fark kaç oldu
İstanbul seçim sonuçları için gözler Maltepe'de son durum ne fark kaç oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Cassowary kuşu nedir nasıl öldürür Cassowart deve kuşu özellikleri
Cassowary kuşu nedir nasıl öldürür Cassowart deve kuşu özellikleri
İzmir biranda beyaza büründü! Kardan adam gibi doludan adam yaptılar
İzmir biranda beyaza büründü! Kardan adam gibi doludan adam yaptılar
19 Nisan kandil mi cuma günü 19 Nisan ne kandili var?
19 Nisan kandil mi cuma günü 19 Nisan ne kandili var?
Maltepe'de kalan sandıkların sayımı başladı
Maltepe'de kalan sandıkların sayımı başladı
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
Devletten tazminat aldılar! Kemikkıran çetesine operasyon
Devletten tazminat aldılar! Kemikkıran çetesine operasyon
Kadir Mısıroğlu ne demişti? Atatürk'le ilgili olay sözleri
Kadir Mısıroğlu ne demişti? Atatürk'le ilgili olay sözleri
Yorumlar