Cassowary kuşu nedir nasıl öldürür Cassowart deve kuşu özellikleri

Dünyanın en tehlikeli kuşları arasında olan Cassowary deve kuşu nedir, nasıl görünür ve nasıl öldürür soruları merak konusu oldu.Gagasıyla sahibinin şah damarını patlatan ve ölümüne neden olan Cassowary deve kuşu özellikle araştırılıyor. Cassowary deve kuşu uçamaz ve oldukça iridir.

Cassowary deve kuşu sahibini gagasıyla öldürdü ve merak konusu oldu. Gagasıyla bir insanın şah damarını parçalayarak öldürebilecek güçte olan Cassowary kuşu merak konusu oldu. Peki cassowary kuşu nerede görülür? Cassowary kuşu nerede yaşar? Cassowary kuşu oldukça iridir, uçamaz ancak çok tehlikelidir. Cassowary kuşu deve kuşu cinsindendir

CASSOWARY KUŞU: Casuarius cinsine ait olan Cassowary kuşu Avusturalya ve Yeni Gine ormanlarında görülür, oldukça iridir, uçamaz ancak çok tehlikelidir. Görünüşünden deve kuşu cinsinden olduğunu düşünmeniz normaldir; öyle ki büyük taksonom Carl von Linneaus da onları 1758 yılında Struthio casuarius, yani devekuşları cinsine (Struthio) dahil etmiştir. Ancak sonradan bu canlıların sanılandan daha uzak akraba oldukları anlaşılmıştır ve Casuarius isimli ayrı bir cinse ayrılmışlardır. Devekuşları ile cassowariler, emular, kiwiler ve rhealar ile birlikte “ratitler”, yani uçamayan kuşlar infrasınıfındandır.

Aslında devekuşlarının boyu daha uzundur; ancak cassowary, Avusturalya'nın en ağır kuşudur ve dünyada da ikinci sıradaki en ağır kuştur. Uzaktan bakıldıklarında kıla benzeyen ama kıl olmayan tüylere sahiptirler (kıllar Memeliler Sınıfı’nın, tüyler Kuşlar Sınıfı’nın ayırt edici özelliğidir). Bu tüyler, onlara uçmak için değil, yaşadığı yağmur ormanlarında kuru kalmalarına yardımcı olmak içindir. Genellikle siyahtırlar ancak yaşadığı bölgelere göre farklılık gösteren göz alıcı renklerde yüzleri ve boyunları vardır. Ömürleri ortalama 50 yıldır ve en uzun yaşayan üçüncü kuş türüdür.

PENÇELERİYLE İNSANLARI ÖLDÜREBİLİYOR

Ağırlıklarına rağmen oldukça hızlı koşarlar ve ayaklarındaki 10 santimetre uzunluğundaki pençeler çok tehlikelidir. Dünyadaki en tehlikeli kuş türü olarak düşünülür. Kendisine zarar vermeye çalışan insanları bu pençelerle öldürdüğü bilinmektedir. Üstelik 2. Dünya Savaşı'nda Yeni Gine ormanlarında savaşan Amerikan askerlerini öldürdüklerine dair söylentiler vardır. En meşhur saldırılardan birisi, 1926 yılında cassowary avlamaya çıkan bir genç grubundan bir çocuğun üzerine atlayan bir cassowary’nin, pençesiyle şah damarını parçalayarak çocuğu öldürmesidir. 2012 yılındaysa bir cassowary, bir insanı çok da yüksek olmayan bir köprüden iterek suya düşmesine neden olmuştur; ancak kişi sağ salim kurtulmuştur.

Genellikle yalnız yaşayıp çiftleşme ve yumurtlama dönemlerinde diğer cassowarylerle buluşurlar. Çiftleşme dönemleri haziran ile eylül arasıdır ve bu dönemde bir dişi birden fazla erkekle çiftleşebilir. Dişiler 3-5 zeytin yeşili yumurta bırakırlar ve erkekler bu yumurtalar üzerinde 50 gün kuluçkaya yatar. Erkek cassowaryler yavruları yalnız büyütür ve 9-18 ay sonra yavrular babasını bırakıp kendi başlarına yaşamaya başlarlar.

50 MİLYON YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Cassowarylerin evrimi hakkında henüz yeterli bulguya rastlanamamıştır ancak 50 milyon yıl önce, aynı takımda bulunduğu diğer uçamayan kuşlar gibi, Gondwana'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu takımda bulunan emular, realar, devekuşları ve kiviler de uçma yeteneğinden yoksundur. Mitokondriyal DNA araştırmaları bu Ratite (uçamayan kuşlar) infrasınıfının evriminde cassowarylerin en son türleşen cins olduğunu göstermektedir. Ratite takımının soyu tükenmiş iki türü düşünüldüğünde (3,5 metrelik moalar ve 3 metrelik fil kuşu), cassowarylerin aslında o kadar tehdit edici görünmediği düşünülebilir.

Ne kadar güçlü büyük ve tehlikeli olsalar da nesilleri tükenme altında olan bu kuşlar yaşadıkları yağmur ormanlarında yol yapılmasından, avcılardan, hastalıklardan ve açlıktan sıkıntılar yaşamaktadırlar. Türleri tehlike altında olan bu kuşları kurtarmak için Daintree ve Mission Sahili'nde kurulan ‘Cassowary'i Kurtar' adlı kampanya onların habitatlarını korumak için çalışmalar yapmaktadır.