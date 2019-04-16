Yassine Benzia'ya Olympiakos kancası

Yunan ekibi Olympiakos, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Yassine Benzia ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Lille'den kiraladığı ancak hayal kırıklığı yaratan ve kadro dışı kalan Yassine Benzia'ya Yunanistan'dan ilgi olduğu belirtildi.

Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Yassine Benzia ile ilgileniyor.

Lille kulübüne dönmek istemeyen Cezayirli oyuncu için daha önce Rusya, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan kulüplerin devrede olduğu yazılmıştı.

Sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, 20 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.