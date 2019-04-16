Ebru Polat kaç yaşında aslen nereli hiç evlendi mi eşi var mı?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan şarkıcı Ebru Polat, her dönem konuşmaları ile magazin basınında gündem oluyor. Eski manken yeni şarkıcı Ebru Polat 36 yaşında aslen İzmirli. Peki özel hayatı ile konuşulan Ebru Polat evlendi mi, sevgilisi var mı?

Ebru Polat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Eski manken yeni şarkıcı olan Ebru Polat, aslen İzmirli ve 36 yaşında. Yeni albümü ile konuşulan Ebru Polat, hukuk fakültesini bitirdi. Psikoloji masterı yapacağı sırada hayatını müziğe doğru kaydırdı ve şarkı söylemeye başladı.

Aslen İzmirli olan Ebru Polat, 1 Haziran 1983 tarihinde dünyaya geldi.. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra bir süre avukatlık yapan Ebru Polat, psikoloji bölümünde master yapacağı sırada hayatını tamamen değiştirecek bir karar aldı ve müzik kariyerine başladı.

Müzik kariyeri için Londra'yı seçen Ebru Polat, Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra da ilk albümü olan Çetin Ceviz'i piyasaya çıkarttı. İlk albümü ardından "Çok Geç" albümünü sevenleri ile buluşturan güzel şarkıcı, son olarak 2009 yılında Kalp Ayazı'nı çıkarttı.

Albümlerinde Sezen Aksu bestelerine de yer veren Ebru Polat, sanatçının eski şarkılarına kattığı özgün yorumla dikkatleri çekti. Gene bir Sezen Aksu bestesi olan Seni Yerler’e çektiği klip çok beğenilen genç sanatçıya hayranları Seni Yerler Ebru lakabını taktı.