HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

İDO seferleri nasıl olacak?

İDO seferleri nasıl olacak?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul Etabı nedeniyle seferlerde değişiklik olduğunu duyurdu.

İDO'dan yapılan açıklamada, bugün Sultanahmet Meydanı'ndan başlayacak ve 21 Nisan'da yine Sultanahmet Meydanı'nda son bulacak 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul Etabı nedeniyle sahil yolu ulaşımının 16 Nisan'da katılımcıların Avrasya Tüneli'ne girişinden bir saat önce saat 10.00 itibariyle kesileceği, yolun açılış zamanı için bisiklet turu katılımcıları geçiş yaptıktan sonra Çatladıkapı-Sirkeci yönüne kapatılarak, Bakırköy yönünde açık tutulacağı belirtildi.

Sahil yolu ulaşımının, 21 Nisan'da katılımcıların Avrasya Tünel geçişi öncesinde saat 14.00 itibariyle kapatılarak (tahmini) 16.10 sonlanma zamanı ile trafiğe açılacağı ifade edilen açıklamada, etkinlik nedeniyle 16 Nisan'daki değişiklikler şu şekilde sıralandı:

"Yenikapı-Yalova-Yenikapı; 09.45 ve 11.45 Yalova-Yenikapı seferinin tahliyesi Bakırköy yönüne sağlanacak.

11.45 Yenikapı-Yalova seferi, yolcularının navigasyon üzerinden "Aksaray Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, Fatih/İstanbul" güzergahını kullanılabilecekleri paylaşılmış olup; üst geçit yolunu kullanmak suretiyle de yolcuların terminale sorunsuz ulaşımları sağlanabilecek.

Harem-Sirkeci Hattı'nda kısa süreli, 10.00-11.00 saatleri arasında sefer aksaması yaşanabilecek olup; bisikletli grup geçiş yaptıktan sonra trafik açılacak.

Etkinlik nedeniyle 21 Nisan 2019 tarihinde, sahil yolu 14.00-16.10 arası trafiğe kapatılacak.

15.45 Yenikapı-Yalova seferi, yolcularının navigasyon üzerinden "Aksaray Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, Fatih/İstanbul" güzergahını kullanılabilecekleri paylaşılmış olup; üst geçit yolunu kullanmak suretiyle yolcuların terminale sorunsuz ulaşımları sağlanacak.

13.45 Yalova-Yenikapı seferi yolcularının üst geçidi kullanmak suretiyle tahliyeleri yapılacak.

Harem Sirkeci Hattı'nda 14.00-16.10 saatleri arasında seferler gerçekleştirilemeyecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MEB ve Edirne İl Müftülüğü'nden "Dersimi Camide Yapıyorum" protokolü!
MEB ve Edirne İl Müftülüğü'nden "Dersimi Camide Yapıyorum" protokolü!
Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk'ten bomba yeni parti yazısı! Kuruluş tarihini verdi
Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk'ten bomba yeni parti yazısı! Kuruluş tarihini verdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim uyarısı! Sakin olun
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim uyarısı! Sakin olun
Fatih Altaylı'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba iddia!
Fatih Altaylı'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba iddia!
LGS başvuru tarihleri hakkında son dakika düzenlemesi yapıldı
LGS başvuru tarihleri hakkında son dakika düzenlemesi yapıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan "İran" açıklaması: Zarif, yarın ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan "İran" açıklaması: Zarif, yarın ziyaret edecek
ÖNCEKİ HABERLER
16 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 47 ilde yattı
16 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 47 ilde yattı
Hulusi Akar yeni projenin müjdesini verdi: Pentagon'a rakip olacak
Hulusi Akar yeni projenin müjdesini verdi: Pentagon'a rakip olacak
Ekrem İmamoğlu derbiye gitti STV'deki konuşması olay oldu
Ekrem İmamoğlu derbiye gitti STV'deki konuşması olay oldu
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Bakan Berat Albayrak'tan Trump ile ABD'de sürpriz görüşme
Bakan Berat Albayrak'tan Trump ile ABD'de sürpriz görüşme
Kadın 58. bölüm 2. fragmanı
Kadın 58. bölüm 2. fragmanı
Ali Palabıyık'la Bülent Yıldırım'ın VAR konuşması ortaya çıktı
Ali Palabıyık'la Bülent Yıldırım'ın VAR konuşması ortaya çıktı
Vejetaryen beslenme çeşitleri nelerdir veganlar ne yemez?
Vejetaryen beslenme çeşitleri nelerdir veganlar ne yemez?
Yorumlar