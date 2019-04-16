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Fatih Altaylı'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba iddia!

Fatih Altaylı'dan İstanbul seçimleriyle ilgili bomba iddia!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, yeni yazısında İstanbul seçimleriyle ilgili "Belli ki AK Parti İstanbul'da seçimi tekrarlatacak, CHP'li seçmenin tatile gitmesini de umacaklardır" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Belli ki, AK Parti seçimi tekrarlatacak"

Fatih Altaylı, "Seçmen listesi mi değişecek acaba" başlığıyla yayımlanan yazısında "Belli ki, AK Parti seçimi tekrarlatacak" diyen Altaylı, "Üstelik de seçimi okulların tatil olmasından sonraya denk getirmek suretiyle CHP’li seçmenin 'tatile gitmesini' de umacaklardır kesinlikle" ifadesini kullandı.

"Ya benimsin ya karatoprağın"

"AK Parti’nin ‘sevdalı’ seçim sloganı, seçim sonrasında da çalışmaya devam ediyor diyen Altaylı; ''Tabii bu toprakların ‘Arabesk ruhuna’ uygun bir şekilde evrilerek. ‘Ya benimsin ya karatoprağın.’ Bu da bir sevgi türü elbet" diye yazdı.

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