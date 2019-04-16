Ali Palabıyık'la Bülent Yıldırım'ın VAR konuşması ortaya çıktı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı yönetim VAR konuşmalarının ortaya çıkması için TFF'ye talebini iletti. Ve Ali Palabıyık - Bülent Yıldırım konuşması ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadı'ndaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü Eljif Elmas, Galatasaray'ınkini ise Henry Onyekuru attı. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, 43. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın attığı golde, Feghouli'ye faul yapıldığını düşünen sarı-kırmızılılar uzun süre itiraz etmiş ancak gol kararı geçerli sayılmıştı. Galatasaray cephesi Mehmet Topal'ın oyundana tılması gerektiğini savunurken hakem Ali Palabıyık'a tepki göstermişti.

TFF'ye 'VAR' talebinde bulundu

Maçın ardından sosyal medya hesabından, golün görüntülerini paylaşan sarı-kırmızılılar aynı pozisyonda bir elle oynama olduğunu da iddia etmişti. Maçın ardından yaşanan demeç savaşlarıyla birlikte Galatasaray cephesi VAR konuşmalarının ortaya çıkması için TFF'ye talebini iletti. Ve Ali Palabıyık - Bülent Yıldırım konuşması ortaya çıktı.

İşte Sabah'ın haberine göre Eljif Elmas'ın derbideki golünden sonraki VAR konuşmaları;

Bülent Yıldırım: Ali hocam bir bak istersen

Ali Palabıyık: Ben temiz gördüm. Sorun yok

Bülent Yıldırım: İstersen bir bak Ali hocam. Ayağa basma var golden önce

Ali Palabıyık: Temiz gol