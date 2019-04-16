VAR kayıtları sızdırıldı mı? Mustafa Cengiz açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, VAR kayıtlarıyla ilgili ellerinde belge olmadığını açıkladı. Cengiz, idari ibrasızlığını tümden kaldırılması için süreci başlatacaklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdürrahim Albayrak'ın aksine VAR kayıtlarıyla ilgili ellerinde belge olmadığını, sadece duyum aldıklarını söyledi.

A Spor'a konuşan Cengiz, "Abdurrahim Bey'e gelen bilgi, duyum şeklinde. Yan hakemin ısrar ettiği yönünde. Yazılı bir belge, kayıt yok. Ancak kontrol ettik ve bu yorumların doğruluğuna inanıyoruz" dedi.

"Derbiyi izleyenler her şeyi gördü." diyen Mustafa Cengiz, "Kırmızı karttan sonra nedense Ali Palabıyık kendisini hakem değil, hakim yerine koydu. Hakkımız göz göre göre yendi. Biz yıllardır şunu söylüyoruz; Hakemler hakim değildir, Gördüğünü çalar, dürüst ve adil maç yönetmeye çalışır. Maalesef Ali Palabıyık'ın yönetiminden müthiş rahatsız olduk. Türk futbolu açısından buna bakmalıyız. Türk futbolunda maalesef hakemlerimiz gördüklerini çalamıyor. Takımlar arasında denge sağlamaya çalışıyorlar. Bir takıma kırmızı kart verdiyse diğer takıma da vermeye çalışıyor. Subjektif adalet sağlamaya çalışıyorlar kendilerine göre. Bu bizi müthiş rahatsız ediyor. Türk hakemlerinin gelişmemesindeki en önemli etkenlerinden biri bu." dedi.

"Başka takıma olsa aynı tepkiyi verirdim"

"Ben bir camianın temsilcisiyim. Camiamın haklarını kendi haklarımdan daha fazla savunmak zorundayım. TFF ile sabahtan itibaren temaslarımız oldu. TFF toplantısını yaptı. TFF'nin bilgisi altınta MHK ile direkt temas kurduk. Bir araya geldik. İstişarelerde bulunduk. Galatasaray olarak söylediğimiz şu, burada bariz, açık ve devamlı olarak bir takımın aleyhine hatalar yapılmıştır. O takım Galatasaray'dır. Aynı hatalar rakibin aleyhine veya herhangi bir iki Anadolu takımın maçında da olsaydı çok samimi söylüyorum aynı rahatsızlığı duyardım."

"Açıklamalarımıza dikkatlice bakılsın"

"Açıklamalarımızı saatlerce her kelime, virgülüyle birlikte seçerek yaptık. Dikkat ederseniz akşama doğru iki açıklama yaptık. Video kliple yaptık. Video klip örnek bir görseldir. Açıklamalara bakılması lazım."

"Kimseyle kan davamız yok"

"Biz kimseyle fiziki savaşta değiliz. Sayın Ali Palabıyık veya bize daha önce haksız yere ciddi hatalara sebep olmuş hakemler dahil olmak üzere, hiçbiriyle kan davamız yoktur. Biz sadece adaletin yerine gelmesi, bir kişi yanlış yapmışsa onun cezalandırılmasını hükmün infazını istiyoruz. Maç sırasında hiçbir harekette bulunmuyoruz. Gol atsak da, gol yesek de sessizce oturuyoruz. Toplumun barış ve huzura ihtiyacı olduğuna inananlardanız."

"Kayıtları TFF'den istedik ama cevap gelmedi"

"Konyaspor maçının kayıtlarını bize değil kamuoyuna açıklanmasını istedik. Cevap verilmedi. 15 gün cevapsızlık süresi var. Cevap gelmeyince IFAB'a başvurduk. Bize gelen yanıtı söylüyorum: Bu konuda yerel federasyon yetkilidir. IFAB açıkça TFF bunu açıklayabilir diyor." İbrasızlık açıklaması Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mali Kongrede idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili kararı tümüyle iptal ettirmek için 16 Nisan 2019 Salı günü resmi başvuru yapacaklarını söylediklerini söyledi.

"Abdurrahim beye gelen bilgi, duyum şeklinde"

Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak'ın derbi sonrası "Konyaspor maçının VAR görüşmeleri elimizde." şeklinde açıklaması üzerine, "Abdurrahim beye gelen bilgi, duyum şeklinde. Orada direnmenin nedenlerinden birinin yan hakem olduğu söylendi, iddia bu. Bu konuda elimizde yazılı bir belge, kayıt yok." dedi