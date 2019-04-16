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Vejetaryen beslenme çeşitleri nelerdir veganlar ne yemez?

Vejetaryen beslenme çeşitleri nelerdir veganlar ne yemez?

Diyetisyen Emre Uzun, "Et yememek, bir tercih olabileceği gibi bir sağlık sorunu nedeniyle de olabilir." diyerek vejetaryen beslenmenin çeşitlerini açıkladı.

"İster mecburiyetten başlasın, ister belli bir düşünce ve yaşayış tarzını seçmekle ilgili olsun, et yememek ve hayvansal ürün tüketmemek vejeteryanlik olarak adlandırılır." diyen Uzun, "Veganlar ve Vejetaryenler arasındaki temel fark yumurta, bal veya süt ürünlerini yeme veya yememe tercihine dayalı." şeklinde konuştu

Ova Vejetaryen: Et, balık yemezler. Yumurta tüketimini içermektedir.

Lakto - Ova Vejetaryen: Et tüketmezler. Süt ürünleri ve yumurtayı içermektedir.

Pesko Vejetaryen: Et  ve tavuk yemezler. Balık, süt ürünleri ve yumurta tüketirler.

Besin Vejetaryen: Sağlık sebepleri yüzünden et yemeyen.

Vegan: Süt ürünleri, yumurta veya herhangi bir hayvansal gıda tüketmeyen.

Çiğ - Vegan: Hiçbir hayvansal gıda tüketmemenin yanı sıra 46 derecenin üzerinde pişmiş gıdalar tüketmeyen.

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