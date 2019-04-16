Maltepe'de sayımlar bugün bitebilir! YSK kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve MHP'nin oy sayımlarıyla ilgili itirazlarını kabul etmediği ve oy sayımı terminal sayısının artırılmasını istediği belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve MHP'nin oy sayımlarıyla ilgili itirazları üzerine, geçtiğimiz hafta yapılan sayımların kabul edilmesine ve oy terminallerinin artırılmasına karar verdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, twitter'dan YSK'nın son kararını duyurdu. Son karara göre sayımlar için partilerden artırılacak terminaller için üye vermelerini isterken, Yarkadaş Maltepe'deki oy sayımlarının yarın (bugün) bitebileceğini ileri sürdü.

YSK'nın kararında neler var?

YSK'nın AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine verdiği kararda Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulunun 14/04/2019 tarihli, 2019/63 ve Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulunun 14/04/2019 tarihli 2019/26 sayılı kararlarından önce seçim kurullarının gözetiminde yapılan yeniden oy sayım, döküm ve tasnif işlemlerinin geçerli sayılmasına karar verdi. Böylelikle daha önce sayılan; ancak itirazları üzerine kabul edilmeyen oy sayımı tekrar geçerli olmuş oldu. YSK, aynı kararda oy sayımına kaldığı yerden devam edilmesini ve oy sayım terminallerinin de artırılmasını istedi.

Kalan sandık sayısı

YSK'nın dün akşam aldığı kararı sonrası 1089 sandıktan 958 sandığın sayımının tamamlanmış oldu. Kalan 131 sandığın sayımına ise bugün sabah 08:30'dan itibaren başlanması bekleniyor.

AK Parti ve MHP'den yeni itiraz

YSK'nın bu kararına AK Parti ve MHP'den itiraz geldi. Bunun üzerine YSK kararın yanlış yorumlandığını belirterek yeni bir karar verdi. Kararda, bir önceki karara ilişkin gerekçeler sıralanarak; sayımların geçerli olduğu, oy sayımına kaldığı yerden devam edilmesi gerektiği ve sayım terminallerinin artırılması hususu yinelendi.

AK Parti iptal için başvuru yapacak

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Habertürk'te katıldığı televizyon programında İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi için bir kaç gün içerisinde başvuru yapılacağını söyledi. Yalova ve Keskin örneklerini veren Güler, kısıtlı bir takım seçmenlerin oy kullandığını yine Büyükçekmece'de seçmen listeleriyle ilgili sorunlar tespit edildiğini ve bunların delilleriyle birlikte başvuru yapılacağını, son kararın ise YSK'ya ait olduğunu kaydetti.