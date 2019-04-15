Galatasaray'dan Fenerbahçe 2. Başkanı Semih Özsoy'a sert yanıt

Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’un derbi sonrasında yaptığı açıklamalara yönelik olarak sert bir mesaj yayımladı. Özsoy'un açıklamalarının suç niteliği taşıdığını belirten Galatasaray, Semih Özsoy'un ifadeleriyle ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü, önceki gün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray müsabakasının ardından Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy'un yaptığı açıklamalara resmi internet sitesinden yanıt verdi.

Semih Özsoy'un açıklamalarının suç niteliği taşıdığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü 2'nci Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu'na göre suç niteliğindedir.

"Kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz"

Galatasaray Spor Kulübü'nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir. Rakip takım 2'nci başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler başlatılacaktır. Galatasaray'ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz."

Semih Özsoy ne demişti?

Fenerbahçe'de 2. Başkan Semih Özsoy, Galatasaray beraberliğinin ardından açıklamalarda bulunmuş, "Kendi evimizde kazanamamak üzüntü verici. Ama şartlar dahilinde beraberlik iyi. Hakemleri konuşanlar keşke 19. dakikada Belhanda'nın neden 2. sarı kartı görmediğini de konuşsalar. Ortada diye adlandırılabilecek hiçbir pozisyon yoktu. Hakem iyi maç yönetmedi katılıyorum ama karşı takımın hocaları, takımı değil ama maçı çok iyi yönettiler. Bizi burada yenemiyorlar, yenemeyecekler de. Fatih Terim'in, 'Burada güzel anılarımız var' diye bir sözü var. Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.