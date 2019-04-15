Ekrem İmamoğlu'dan yeni İstanbul açıklaması Yıldırım'ı maça davet etti

Binali Yıldırım'ın konuşması sonra Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu kameralar karşısına geçti. Yıldırım'ın maç eleştirisine karşılık İmamoğlu maç davetinde bulundu.

Binali Yıldırım'ın konuşması sonra Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu kameralar karşısına geçti. Yıldrım'ın basın açıklamasında değindiği konulara cevap veren İmamoğlu kendine yöneltilen eleştirileri ele aldı.

Ülkenin asıl odaklanması gereken sorunların olduğunu belirten İmamoğlu, Yıldırm'ı maça davet etti. İmamoğlu basın açıklamasında şu ifadeleri kulllandı:

"Son 2 ayda dövizde yüzde 10'luk artış oldu bu zamları kapımıza getirdi. Sadece son 1 haftada dolar kaşısında TL‘nin yüzde 3 değer kaybı var. Hükümet ise bu sorunlarla değil sorunları sonuçlarına yönelik başka bir arayış içerisinde.

3 gençten biri işsiz

İşsizlik yüzde 14.7'ye çıktı son 10 yılın en büyük rakamı bu. 3 gençten biri işsiz. Toplam TÜİK resmi verilerine göre işsiz sayısı 4 milyon 668 bin bu sayı 5 milyona doğru gidiyor. Sayın Yıldırım, Türkiye'nin bugün ekranlarını işgal eden çok önemli bir konuyu açılayacağını düşündük, rakibimiz size somut bir olay anlattı mı ben anlamadım.

Bana aceleci diyor ama...

Bana acelecilik yaptı diyor ama rakibim tam bir yıldırım hızı ile seçimi ben kazandım dedi. 3 bin 870 oyla ben kazandım dedi. Bana görmemiş diyor. Seçim sabahında İstanbul'un her yerine afiş asan bel olsaydım görmemiş olurdum. Sayın Cumhurbaşkanı sadece kendi fotoğrafını assa anlarım ama sayın Yıldırım, yıldırım hızı ile neden kendi fotoğrafını koydu.

Yıldırım bıkmış

Yaptığı açıklamlardan hiçbir şey anlamadım ama onun anlatmak istediklerine ben katkıda bulunacağım. Kendi iddilarını bile anlatamaması bıkkınlığın bir göstergisidir.

Seçim öncesi endişelerimiz reddettiler

Sayımdan kaynaklanan, seçmen listelerinden ve sandık kurullarından kaynaklanan iddialar var. Sayın Bakanlar seçim öncesi çıkıp açıklama yaptı taşıma seçmen konusundaki endişelerimizi seçim öncesi reddettiler. Seçim öncesi itiraz sürecinde yaptğımızda bizi reddetiler biz de kabul ettik.

Seçimi kaybettikten sonra uydurdular

Bu iddialarda bulunan sayın rakibimizin seçim öncesi bu kanuda hiçbir işlem yapmaması ve seçim sonrası buradan birşeyler elde etme çabası var. Bu iddiaları seçimi kaybettikten sonra uydurdular. Suç ve suçlu yaratma çabası gösterilmiştir.

'Seçimin mundar ilan edilmesi saygısızlıktır'

Sayımdan kaynaklanan usulsüzlük konusunda ise YSK bunu reddeti. Yok böyle birşey dedi. İkna edici bir durum olmadığından reddetti ve konu kapanmıştır. Yapılan tüm itirazlara ve YSK'nın aldığı kararlara rağmen Yıldırım'ın seçimi mundar ilan etmesi hukuka saygıslıktır. Kazanmadığı seçimi mundar etme çabasdır. Hani YSK'ya saygı duymak lazımdı hani devlet adamlığı bunu gerektiryordu.

Oylar logoya basılmış

Sıklıkla geçersiz oyların çoğı oylar logoların üzerine basılmış. Kendi akıl yürütmesi ile bir şey aramanın ne kadar acizlik olduğunu halk görüyyor. Belgem yok ama aklım böyle söylüyor demek açıkça söylüyorum kibirdir. Kaldı ki geçersiz oylar sayıldı.

Yıldırım'ı maça davet etti

Ben topluma iyi mesajlar vermiyor muşum hatta İstanbul'u hareketlendiriyor muşum... Evet halk beni görünce gülüyor hareketleniyor. Hatta Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş maçına sayın Yıldırm ile birlikte gidelim. Ben maça giderek YSK'yı nasıl baskı altında tutuyorum anlamış değilim

Ama siz seçimden sonra bakanlarda özel toplantılar yapıyorsanız işte o YSK'ya baskı anlamına gelebilir. Ben halay çekmenin, horan tepmenin dışında hiçbir hareketlilik bilmem.

Halkın iradesine organize kötülük var

Bir de organize kötülük ifadesi dikkatimi çekti. Ben bu duygulları ruhumda taşımadım. Bunu ancak kendisinde bunu gören biri söyleyebilir. Sizin yaptığınız halkın iradesine karşı organize kötülüktür. İnsanların canını sıkmayın. İnsanları yalan yanlış şeylerle aldatmayın. Maltepe’de resmi belgede devletin hakimleri kimin sorun çıkardığını yazmış.

Yahu biz sayım yapılsın diye çırpınıyoruz. Artık insanların canını sıkmayın. YSK’yı bugünkü kararı ile de tebrik ediyorum. Üzgünüm sayın Yıldırım, yanınıza oturanları sizi bu konuda da yanıltıyor.

Gelen alkışkanır giden tebrik edilir

Kucaklamaya hazır olduğum AK Partili büyüklerime, AK Partili vatandaşlara sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'u kazanırken o dönemin iktidarı Cumhurbaşkanına teslim etti. Gelen alkışlanır giden de tebrik edilir. Bu böyledir. AK Partili hemşerilerim ben sizin adayını olsaydım ne düşünürdünüz.

Hep birlikte hizmet edelim

Hakimiyeti milliyeye zarar verirseniz bu ülkeyi sakatlarsınız Ülkenin ulusal ve uluslararası sorunlarına odaklanın. Seçimi kazanın elini sıkın hep birlikte hizmet edelim. Dileğim budur.