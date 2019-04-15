İşsizlere 3 bin 41 TL ödeme

Hükümet, işini kaybedenlere birçok destek sağlıyor. İşsizlik maaşı ve işbaşı eğitim programından faydalanıldığında, destek miktarı 3 bin lirayı aşıyor.

Ülkemizde işsizlere çeşitli olanaklar sunuluyor. İşsiz kalanlar 10 aya varan süreyle işsizlik maaşı alabiliyor. İŞKUR'un uyguladığı işbaşı eğitim programıyla da, işsizlere 12 ay ücretli meslek eğitimi imkanı sunuluyor. İşsizlik maaşı alanlar, işbaşı eğitim programına da katılabiliyor. Böylece işsiz kalanlara çifte maaş imkanı doğuyor.

Program 12 ay sürüyor

2 bin 31 liraya varan işsizlik maaşına ek olarak, ayda 1.010 lira da program ücreti veriliyor. İşsizlik maaşı alanlar, işbaşı eğitim programına da katıldıklarında, ayda 3 bin 41 liraya varan gelir imkanı elde ediyor. İşsizlik maaşının 2019 yılı için taban tutarı 1.015, tavan tutarı da 2 bin 31 lira seviyesinde. İŞKUR'un, işbaşı eğitim programına katılanlar günlük 38 lira 85 kuruş alıyor. Aylık ödeme 26 gün üzerinden 1.010 lira 10 kuruşu buluyor. İşbaşı eğitim programı 12 ay boyunca uygulanıyor.

Katlım şartları neler?

Bu programdan yararlanmak için 15 yaşını doldurmak, işsiz olmak ve İŞKUR'a kayıt yaptırmak yeterli. Programa katılanlar, belirlenen işyerine giderek işi yerinde öğrenebiliyor. İşbaşı eğitim programını tamamlayan 18-29 yaş arasındaki kişileri programdan sonra 3 ay içinde işe alan işveren, çalışanın işveren primini ödemiyor. Bu prim, 30 ile 42 ay arasında İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor. 30 yaşından büyük işsizi eğitimden sonra işe alan işverenlere ise 6 aydan 30 aya kadar prim desteği veriliyor. Bu işçilerin sigorta primini de İŞKUR karşılıyor.

Kapsam genişleyecek

İşsiz kalanlara yönelik önemli bir çalışma yapılıyor. İşsizlik maaşı almanın kolaylaştırılması, ödemelerin de artırılması gündemde. Mevcut sistemde işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödemek ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. İşten ayrılmadan önce son 120 gün olan eksiksiz prim ödeme şartı esnetilecek. Öte yandan, maaş ödeme süresinin de 16 aya çıkarılması gündemde.