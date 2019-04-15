HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

YPG Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına füzeyle saldırdı

YPG Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına füzeyle saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) konuşlu olduğu noktaya saldırdı. TSK, can kaybı meydana gelmeyen saldırıya obüs atışlarıyla karşılık verdi.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, buradaki Bseyliyeh bölgesinden, Afrin'in Kimar bölgesinde konuşlu TSK unsurlarını hedef aldı. 

Isı güdümlü füze

Örgütün attığı ısı güdümlü füzeler, TSK'ya ait iş makinesine isabet etti. Can kaybı yaşanmadı. 

TSK, örgütün Tel Rıfat'taki mevzilerini vurdu.  Yerel kaynaklar, çok sayıda YPG/PKK'lının öldüğünü duyurdu. 

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'i 6 yıllık YPG/PKK işgalinden geçen mart ayında kurtarmıştı. Ancak YPG/PKK 3 seneyi aşkın süredir işgal ettiği Arap toprağı Tel Rıfat'tan Afrin'i hedef almayı sürdürüyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'yla aralarındaki oy farkını açıkladı işte İstanbul'da son durum
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'yla aralarındaki oy farkını açıkladı işte İstanbul'da son durum
Batman Belediyesi'nde neler oluyor? Son 5 günde 130 üye istifa etti
Batman Belediyesi'nde neler oluyor? Son 5 günde 130 üye istifa etti
AK Partili Mehmet Özhaseki'den olay çıkış! Keşke Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar
AK Partili Mehmet Özhaseki'den olay çıkış! Keşke Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar
Ekvador Büyükelçiliği'ndeyken Assange'ın iç çamaşırıyla kaykay yaparken görüntüleri çıktı!
Ekvador Büyükelçiliği'ndeyken Assange'ın iç çamaşırıyla kaykay yaparken görüntüleri çıktı!
Derbiye gitmesin diye kim aradı? Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
Derbiye gitmesin diye kim aradı? Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
İYİ Parti'ye Yalova'da şok! İl yönetimi başkan dahil istifa etti
İYİ Parti'ye Yalova'da şok! İl yönetimi başkan dahil istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Reha Muhtar: Ali Palabıyık Galatasaray'ı doğradı
Reha Muhtar: Ali Palabıyık Galatasaray'ı doğradı
AÖF sonuçları açıklanıyor AÖF bahar dönemi sonucu sorgulama
AÖF sonuçları açıklanıyor AÖF bahar dönemi sonucu sorgulama
3600 ek gösterge son durum ne oldu kimlere verilecek?
3600 ek gösterge son durum ne oldu kimlere verilecek?
Bakan Turhan: Kuzey Marmara Otoyolu, 2020'de hizmete açılacak
Bakan Turhan: Kuzey Marmara Otoyolu, 2020'de hizmete açılacak
Göztepeli futbolculara taraftardan suç duyurusu
Göztepeli futbolculara taraftardan suç duyurusu
Müteahhitler uluslararası pazar payında büyüme bekliyor
Müteahhitler uluslararası pazar payında büyüme bekliyor
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
31 Mart seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
Berat Kandili ne zaman 2019 berat gecesi hadisleri ve namazı
Berat Kandili ne zaman 2019 berat gecesi hadisleri ve namazı
Yorumlar 3 yorum