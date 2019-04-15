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AK Partili Mehmet Özhaseki'den olay çıkış! Keşke Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar

AK Partili Mehmet Özhaseki'den olay çıkış! Keşke Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar, emin olun sonuç çok daha değişir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biz güçlü bir partiyiz ancak sandıklara sahip çıkma konusunda bu seçimlerde biraz yetersiz kaldığımızı kendimiz de görüyoruz. Bunu da değerlendiriyoruz zaten. Çünkü her açılan sandıkta bizim oyumuz artıyor, karşı tarafın oyu düşüyor. dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye gelen Özhaseki, partisinin il başkanlığı binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

"Elimden geleni yaptım ancak sonucu Allah takdir ediyor" diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

'Keşke Ankara ve İstanbul yeniden sayılsa'

 Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar. Emin olun sonuç çok daha değişir. Şimdi böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Artık hayırlısı olsun diyoruz ve partimiz bu konuda her şeyi yapıyor."

Ankara ve İstanbul'da alınan sonuçların kendilerini üzdüğünü, bunun sebebi konusunda çalışıp buradan ders çıkartacakların altını çizenv Özhaseki, şunları söyledi:

İstanbul seçimleriyle ilgili partimiz üzerine düşen her şeyi yapıyor. Şunu biliyoruz ki sandık güvenliği çok önemliymiş, partimize düşen en önemli iş sandıkların güvenliğini sağlamakmış. Birçok yerde müşahidimiz olmayınca itiraz edilmeyince sandıklar yeniden açılıp sayılamıyor.

Bundan dolayı da birçok oy kaybına uğradığımızı bir kere daha anladık. Biz güçlü bir partiyiz ancak sandıklara sahip çıkma konusunda bu seçimlerde biraz yetersiz kaldığımızı kendimizde görüyoruz. Bunu da değerlendiriyoruz zaten. Çünkü her açılan sandıkta bizim oyumuz artıyor, karşı tarafın oyu düşüyor. 

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