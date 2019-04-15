Batman Belediyesi'nde neler oluyor? Son 5 günde 130 üye istifa etti

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Batman İl Başkanı Diyaddin Demirhan, HDP'li başkanın seçildiği Batman Belediyesinde son 5 günde 130'a yakın üyelerinin baskıyla istifa ettirildiğini öne sürdü.

Bem-Bir-Sen) Batman İl Başkanı Diyaddin Demirhan, AA muhabirine, yerel seçimde Batman Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Mehmet Demir'in göreve başlamasının ardından üyelerine mobbing uygulandığını, sendikalarından istifa etmesi için baskı yapıldığını iddia etti.

Belediye çalışanlarının Bem-Bir-Sen'den istifa etmemesi halinde bu sendikayla sosyal denge sözleşmesi imzalamayacakları şeklinde tehdit edildiğini savunan Demirhan, buna rağmen istifa etmemeleri halinde üyelerine baskının yoğunlaştırıldığını belirtti.

"İkna odalarına aldılar"

Bazı birim amirlerinin üyelerini ikna odalarına alarak sendikadan istifa ettirmeye çalıştığını ifade eden Demirhan, "Üyelerimiz üzerinde kurulan baskı kabul edilemez. Bu gerçekten antidemokratik bir uygulama." dedi.

Son 2 yılda belediye personeline çalışmalarını anlatarak onları üyeleri yaptıklarını dile getiren Demirhan, gelinen noktada ise aynı uygulamayı rakip sendikadan görmediklerini söyledi.

"Bazı haklardan mahrum kalacakları şeklinde tehdit edildiler"

Belediye yetkililerinin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasının (TÜM-BEL-SEN) birim müdürleri üzerinden yönlendirmede bulunduğunu dile getiren Demirhan, şöyle konuştu:

"Hatta bazı haklardan mahrum kalacakları şeklinde tehdit edildiler, bu şekilde arkadaşlarımızın istifa etmeleri sağlandı. Üyelerimize büyük baskı var. 5 günde 130'a yakın üyemiz istifa ettirilerek diğer sendikaya geçirildi. Bunu maalesef adında 'demokrasi' olan bir partinin temsilcilerinin yapması, demokrasi adına çelişen bir durumdur."

"Üye ayrımına gitmedik"

Sendikaları sayesinde çalışanların önemli kazanımlar elde ettiğini anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"Belediye personelinin, uzun yıllardır almadığı yemek bedelini almasını sağladık, sosyal denge sözleşmemizi imzaladık. Bunları yaparken de hiçbir şekilde üye ayrımına gitmedik. Bütün personeli kucakladık, herkese eşit davrandık ve hiçbir fark gözetmedik. Hatta bize üye olmayan arkadaşlar da gelip teşekkür etti."