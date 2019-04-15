SON DAKİKA
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'yla aralarındaki oy farkını açıkladı! İşte İstanbul'da son durum Haberin devamı. AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım 31 Mart Seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor Haberin devamı.
HABER /  YEREL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Batman Belediyesi'nde neler oluyor? Son 5 günde 130 üye istifa etti

Batman Belediyesi'nde neler oluyor? Son 5 günde 130 üye istifa etti

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Batman İl Başkanı Diyaddin Demirhan, HDP'li başkanın seçildiği Batman Belediyesinde son 5 günde 130'a yakın üyelerinin baskıyla istifa ettirildiğini öne sürdü.

Bem-Bir-Sen) Batman İl Başkanı Diyaddin Demirhan, AA muhabirine, yerel seçimde Batman Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Mehmet Demir'in göreve başlamasının ardından üyelerine mobbing uygulandığını, sendikalarından istifa etmesi için baskı yapıldığını iddia etti.

Belediye çalışanlarının Bem-Bir-Sen'den istifa etmemesi halinde bu sendikayla sosyal denge sözleşmesi imzalamayacakları şeklinde tehdit edildiğini savunan Demirhan, buna rağmen istifa etmemeleri halinde üyelerine baskının yoğunlaştırıldığını belirtti.

"İkna odalarına aldılar"

Bazı birim amirlerinin üyelerini ikna odalarına alarak sendikadan istifa ettirmeye çalıştığını ifade eden Demirhan, "Üyelerimiz üzerinde kurulan baskı kabul edilemez. Bu gerçekten antidemokratik bir uygulama." dedi. 

Son 2 yılda belediye personeline çalışmalarını anlatarak onları üyeleri yaptıklarını dile getiren Demirhan, gelinen noktada ise aynı uygulamayı rakip sendikadan görmediklerini söyledi.

"Bazı haklardan mahrum kalacakları şeklinde tehdit edildiler"

Belediye yetkililerinin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasının (TÜM-BEL-SEN) birim müdürleri üzerinden yönlendirmede bulunduğunu dile getiren Demirhan, şöyle konuştu:

"Hatta bazı haklardan mahrum kalacakları şeklinde tehdit edildiler, bu şekilde arkadaşlarımızın istifa etmeleri sağlandı. Üyelerimize büyük baskı var. 5 günde 130'a yakın üyemiz istifa ettirilerek diğer sendikaya geçirildi. Bunu maalesef adında 'demokrasi' olan bir partinin temsilcilerinin yapması, demokrasi adına çelişen bir durumdur."

"Üye ayrımına gitmedik" 

Sendikaları sayesinde çalışanların önemli kazanımlar elde ettiğini anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"Belediye personelinin, uzun yıllardır almadığı yemek bedelini almasını sağladık, sosyal denge sözleşmemizi imzaladık. Bunları yaparken de hiçbir şekilde üye ayrımına gitmedik. Bütün personeli kucakladık, herkese eşit davrandık ve hiçbir fark gözetmedik. Hatta bize üye olmayan arkadaşlar da gelip teşekkür etti."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Mehmet Özhaseki'den olay çıkış! Keşke Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar
AK Partili Mehmet Özhaseki'den olay çıkış! Keşke Ankara ve İstanbul'u yeniden saysalar
Ekvador Büyükelçiliği'ndeyken Assange'ın iç çamaşırıyla kaykay yaparken görüntüleri çıktı!
Ekvador Büyükelçiliği'ndeyken Assange'ın iç çamaşırıyla kaykay yaparken görüntüleri çıktı!
Derbiye gitmesin diye kim aradı? Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
Derbiye gitmesin diye kim aradı? Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
İYİ Parti'ye Yalova'da şok! İl yönetimi başkan dahil istifa etti
İYİ Parti'ye Yalova'da şok! İl yönetimi başkan dahil istifa etti
Hazine ve Maliye bakanlığı açıkladı bütçe 24.5 milyar lira açık verdi
Hazine ve Maliye bakanlığı açıkladı bütçe 24.5 milyar lira açık verdi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Maltepe sayımına çok sert eleştiriler!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Maltepe sayımına çok sert eleştiriler!
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF soru cevapları açıklandı mı Açıköğretim bahar dönemi cevapları
AÖF soru cevapları açıklandı mı Açıköğretim bahar dönemi cevapları
Tarım ürünlerinde üretici fiyatları Mart ayında da arttı
Tarım ürünlerinde üretici fiyatları Mart ayında da arttı
Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?
Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?
Trabzonspor'un gençleri golleriyle de katkı sağladı
Trabzonspor'un gençleri golleriyle de katkı sağladı
3600 ek gösterge son durum ne oldu kimlere verilecek?
3600 ek gösterge son durum ne oldu kimlere verilecek?
Şükrü Özyıldız'ın yaşı kaç yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı
Şükrü Özyıldız'ın yaşı kaç yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı
23 Nisan tatili kaç gün 2019 okullar 4 gün tatil oldu mu
23 Nisan tatili kaç gün 2019 okullar 4 gün tatil oldu mu
Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi kim Huri Murphy kaç yaşında?
Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi kim Huri Murphy kaç yaşında?
Yorumlar