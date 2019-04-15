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Niğde'de 2 milli patates çeşidine daha tescil

Niğde'de 2 milli patates çeşidine daha tescil

NİĞDE'de 2005'ten beri yapılan ıslah çalışmaları sonucu 2 yerli ve milli patates çeşidi 'Niğde Sarısı' ve 'Saruhan' isimleriyle tescillendi. Böylece, tescillenen yerli ve milli patates sayısı 10'a yükseldi.

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, 2005'ten beri yaptıkları ıslah çalışmaları sonucu 8 yerli ve milli patates çeşidine ulaştıklarını, bu yıl itibarıyla 2 çeşidin daha tescil edilmesiyle bu sayının 10'a yükseldiğini dile getirdi.

Yeni patates çeşitlerinden birine 'Niğde Sarısı' diğerine ise 'Saruhan' isimlerinin verildiğini belirten Pırlak, Türkiye'de ilk kez bir anket çalışması yaptıklarını söyledi. Bu anket sonucu toplam 566 adet isim önerisinden 'Niğde Sarısı' ve 'Saruhan' isimleri öne çıktığını belirten Pırlak "Biz bu isimleri Tescil Komitesi'ne sunduk. Kabul görmesinin ardından 2 yerli ve milli çeşidimize bu isimleri verdik" dedi.

Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, yeni patates çeşitlerinden yüksek verim alınacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:  "2 çeşidimiz de bölgemize uygun, adaptasyon kabiliyetleri ve verimleri oldukça yüksek, yemeklik ve sanayilik çeşitlerdir. Özellikle 'Niğde Sarısı', et rengi koyu sarı ve hem yemeklik hem de kızartmalık parmak çeşitlere uygun olması nedeniyle üreticilerimiz tarafından büyük tercih göreceğini düşünüyoruz. Yine 'Saruhan' çeşidimiz de yüksek verimli bir çeşidimiz olup, yemeklik bir çeşidimizdir. Önümüzdeki dönemde tohumluk üretimine geçildiğinde bu çeşitlerimizin de devreye girmesiyle üreticilerimizin tohum maliyetlerinin oldukça aşağı düşeceğini düşünüyoruz" 

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