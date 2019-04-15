SON DAKİKA
AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım 31 Mart Seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Köpek katliamında 3 kişinin serbest kalmasına yönelik itiraz reddedildi

Anadolu Ajansı
Köpek katliamında 3 kişinin serbest kalmasına yönelik itiraz reddedildi

Ankara'da mahkeme, 16 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilen 3 şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik itirazı reddetti.

Ankara'nın Batıkent semtinde 16 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilen üç zanlının serbest bırakılmalarına yönelik itiraz reddedildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ayişe Kalem'in, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bırakan Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına üst hakimlik nezdinde yaptığı itiraz karara bağlandı.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verdi.

Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde geçen hafta açık alana bırakılan zehirli tavuk etini yiyen 16 sokak köpeği ölmüş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında L.Ö, M.D. ve A.G. gözaltına alınmıştı. Savcılık sorguları sonrasında "sahipli hayvanı öldürme" suçundan tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce'den ODTÜ'deki bahar şenliğinin iptaline tepki
Muharrem İnce'den ODTÜ'deki bahar şenliğinin iptaline tepki
Mazbata tartışmaları sürerken! İBB'den çok konuşulacak İstanbul afişi
Mazbata tartışmaları sürerken! İBB'den çok konuşulacak İstanbul afişi
İstanbul Maltepe'de sayım yeniden başladı
İstanbul Maltepe'de sayım yeniden başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı araştırma tamamlandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı araştırma tamamlandı
İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay yanıt
İsmail Kartal'dan Fatih Terim'e olay yanıt
AK Parti İzmir İl Başkanı'nın istifası sonrası hareketli saatler!
AK Parti İzmir İl Başkanı'nın istifası sonrası hareketli saatler!
ÖNCEKİ HABERLER
Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?
Game Of Thrones 8. sezon 1. bölüm nasıl izlenir nereden izlenir?
TBF, milli takımlar sponsorluğunu 2022 yılına kadar uzattı
TBF, milli takımlar sponsorluğunu 2022 yılına kadar uzattı
Game Of Thrones son bölüm nereden izlenir 8. sezon hangi kanalda?
Game Of Thrones son bölüm nereden izlenir 8. sezon hangi kanalda?
Almanya'dan Huawei'nin 5G ağını kurması hakkında radikal karar
Almanya'dan Huawei'nin 5G ağını kurması hakkında radikal karar
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü yarım gün mü?
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü yarım gün mü?
23 Nisan tatili kaç gün 2019 okullar 4 gün tatil oldu mu
23 Nisan tatili kaç gün 2019 okullar 4 gün tatil oldu mu
Turizmcilerden Ramazan Bayram tatili 9 gün olsun çağrısı
Turizmcilerden Ramazan Bayram tatili 9 gün olsun çağrısı
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 yeni açıklama
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 yeni açıklama
Yorumlar 1 yorum