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AK Parti İzmir İl Başkanı'nın istifası sonrası hareketli saatler!

AK Parti İzmir İl Başkanı'nın istifası sonrası hareketli saatler!

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün görevinden istifa etmesinin ardından, partide yeni başkan arayışı başladı. Temayül yoklamasında 3 isim öne çıktı.

İl başkanını belirlemek için yapılan temayül yoklamasında yaklaşık 210 partili oy kullandı. Temayül yoklamasında Aydın Şengül, Tanfer Kemerli ve Kerem Ali Sürekli'nin en çok oyu alan isimler olduğu belirtildi.

AK Parti İzmir eski İl Başkanı Aydın Şengül, geçen hafta sonu görevinden istifa etti. İstifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan Şengül'ün ardından, AK Parti Genel Merkezi yeni il başkanı belirlemek için çalışmalara başladı.

Aydın Şengül'ün adı ilk sırada çıktı

Bu kapsamda, dün (pazar) ilk olarak görevden alınan il yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, milletvekilleri İl binasında yapılan temayül yoklamasına katıldı. AK Parti üyeleri, en az üç isim yazarak burada kurulan sandıklara attı. Yaklaşık 210 kişinin katıldığı temayül yoklamasında, Aydın Şengül'ün adı ilk sırada çıktı.

Şengül'ün yönetimde Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tanfer Kemerli'nin, yüksek oy alan ikinci isim olduğu kaydedildi. Sandıktan üçüncü olarak ise İzmir eski milletvekili Kerem Ali Sürekli'nin adının çıktığı belirtildi.

Sonuçlar Erdoğan'a sunulacak

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de, akşam saatlerinde İzmir'e geldi. Temayül yoklaması sonrası teşkilatta görev alan bazı isimlerle özel görüşmeler yapan Kandemir, daha sonra İzmir'den ayrıldı.

İzmir'deki temayül yoklaması sürecini yürütmek için görevlendirilen AK Parti Ege Bölge Koordinatörü ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Maraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve AK Parti eski milletvekili Nihat Öztürk, sandık sonucunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. AK Parti'nin yeni il başkanının, bir hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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