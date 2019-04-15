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Sudan karıştı! Askerler ve halk karşı karşıya

Sudan karıştı! Askerler ve halk karşı karşıya

Darbecilere karşı Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, askerler tarafından dağıtılıyor.

Ordunun yönetime el koyduğu ve halkın da darbecilere karşı çıktığı Afrika ülkesi Sudan, bugün de olaylı başladı.

Asker göstericileri dağıtmaya başladı

Göstericiler bu sabah Genelkurmay Başkanlığı önünde toplandı. Ordu birlikleri ise, Genelkurmay karargahı önündeki göstericileri dağıtmaya başladı.

Meydanlara inin çağrısı

Muhalif gruplar ise halka meydanlara inme çağrısı yapıyor.

Protestocuların talepleri

Protestocuların talepleri arasında liderlerin halkın iradesini yansıtmayan "keyfi" kararlar almaması ve eski yönetime karşı var olan tüm sembollerin ortadan kaldırılması da yer alıyor. SPA, "Bu taleplerin tamamı yerine getirilene kadar Genelkurmay önündeki oturma eylemimize devam etmek zorundayız" demişti. Protestocuların talepleri arasında liderlerin halkın iradesini yansıtmayan "keyfi" kararlar almaması ve eski yönetime karşı var olan tüm sembollerin ortadan kaldırılması da yer alıyor. SPA, "Bu taleplerin tamamı yerine getirilene kadar Genelkurmay önündeki oturma eylemimize devam etmek zorundayız" demişti.

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