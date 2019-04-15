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İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimleriyle ilgili Twitter'dan art arda kritik açıklamalar!

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimleriyle ilgili Twitter'dan art arda kritik açıklamalar!

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, İstanbul seçimlerimlerine ilişkin “kişilerin vicdanında ve kamu vicdanında bazı soruların doğmasına neden olunması, demokrasimize zarar verir" açıklaması yaptı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. 

Başbuğ, "Atatürk, cumhuriyeti 'ahlaksal erdeme' dayanan bir yönetim şekli olarak tanımlamıştır. İstenen cumhuriyet rejiminin yetiştirdiği kişilerin erdem sahibi olmasıdır" dedi.

İlker Başbuğ, "Erdemli olmak, olaylar karşısında “vicdan muhakemesi” yapabilen, “güçlü karaktere” sahip insan olmaktır. Konfüçyüs insanların iki şekilde yönetilebileceğini ileri sürmüştür. Ona göre sadece ceza ile yönetilen insanlarda “şeref” ve “utanma” duygusu oluşmaz, erdemle yönetilenlerde ise hem “şeref” hem de “utanma” duygusu oluşur ve bu insanlar “doğru”yu ve “iyi”yi yapmaya çalışırlar" ifadelerini kullandı.

“Şeref ve utanma duygusuna ne kadar sahibiz?"

"Bugün hepimizin kendimize sormamız gereken sorulardan birisi şudur" diyen Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

-Olaylar karşısındaki tavrımızı, “vicdani” bir mahkemeye dayanarak mı, yoksa vicdanlarımızı kör kılarak, kişisel çıkarlarımıza, korkularımıza dayanarak mı alıyoruz? “Şeref” ve “utanma” duygusuna ne kadar sahibiz?

-Demokrasi üzerindeki ilk yazılı değerlendirmeye, M.Ö. 5. yüzyılda kaleme alınmış Herodot Tarihi’nin üçüncü cildinde rastlanır: Halkın yönetimi, yasalar önünde eşitlik, bütün sorunların tartışmaya sunulması ve yöneticilerin makamlarından hareketle sorumlu tutulmaları.

"Demokratik yöntemlerle el değiştirmesi"

Özgürlük, bağımsız yargı ve seçimler demokrasinin temel öğeleridir. Demokrasi açısından seçimlerin önemi, 25 Ocak 2010’da söylediğim gibi şöyledir:

-Biz diyoruz ki, demokraside en önemli husus iktidarların seçimlerle, demokratik yöntemlerle el değiştirmesidir."

-Kamu, toplum vicdanı; her zaman doğruyu gösterir. Seçimlerle ilgili “kişilerin vicdanında” ve “kamu vicdanında” bazı soruların doğmasına neden olunması, her şeyden önce korunması gereken, demokrasimize zarar verir.

Başbuğun ilgili tweetleri şöyle:

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