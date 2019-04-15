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İran'dan ABD'ye tehdit benzin fiyatı uçar

İran'dan ABD'ye tehdit benzin fiyatı uçar

Son günlerde dünya piyaslarında artış gösteren benzin fiyatlarıyla ilgili İran açıklama yaptı.

İran Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

"Petrol fiyatının her gün yükselmesi, piyasanın tedirgin olduğunun bir göstergesidir. Donald Trump, İran'a baskıyı artırma ile ABD'deki benzin fiyatlarını düşük tutma arasında bir tercihte bulunmalıdır." dedi.

Petrol piyasasının kırılgan bir seyirde olduğunu ve ABD'nin İran'a baskıyı artırmak istemesi durumunda bu kırılganlığın derinleşeceğini belirten Zengene, "Venezuela'da sorunlar var, Rusya'ya yaptırım uyguluyorlar, Libya istikrarsız ve ABD'deki petrol üretimi de elden gitti. Bu tabloya göre; üretim, arz ve talep çok kırılgan bir süreçten geçiyor."ifadelerini kullandı.

"Ya baskı azalır ya benzin fiyatları artar''

Arzın talepten daha fazla olması ya da mevcut kapasitelerin üstüne çıkılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve bu yöndeki açıklamaların piyasaları rahatlatmak için propaganda amaçlı yapıldığını aktaran Zengene, "Petrol fiyatının her gün yükselmesi piyasanın tedirgin olduğunun bir göstergesidir.

Donald Trump, İran'a baskıyı artırma ile ABD'deki benzin fiyatlarını düşük tutma arasında bir tercihte bulunmalıdır." diye konuştu.

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