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THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı

Anadolu Ajansı
THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı

Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonunda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği çeyrek final serileri yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Çeyrek finallerde Fenerbahçe Beko-Zalgiris, Anadolu Efes-Barcelona Lassa, Real Madrid-Panathinaikos, CSKA Moskova-Baskonia maçları yapılacak.

Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyonun normal sezonunda ilk 8'e giren takımlar, çeyrek final mücadelesi verecek.

Play-off çeyrek finallerinde Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Barcelona Lassa, Baskonia, son şampiyon Real Madrid, Yunanistan'dan Panathinaikos, Rusya'dan CSKA Moskova ve Litvanya'dan Zalgiris yer alacak. 

Çeyrek finallerde Fenerbahçe Beko-Zalgiris, Anadolu Efes-Barcelona Lassa, Real Madrid-Panathinaikos, CSKA Moskova-Baskonia maçları yapılacak.

THY Avrupa Ligi'nde maç programı (TSİ) şöyle:

1. maçlar

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

17 Nisan Çarşamba: 

20.00 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya) 

22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

2. maçlar 

18 Nisan Perşembe:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

19 Nisan Cuma:

20.15 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya) 

22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

3. maçlar 

23 Nisan Salı:

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

24 Nisan Çarşamba: 

21.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes

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