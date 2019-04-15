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Google Play Store'un büyük güncellemesi test edildi

Google Play Store'un büyük güncellemesi test edildi

Android kullanıcılarının daha şık bir tasarımla alışveriş yapmasını isteyen Google, Play Store uygulamasının yeni sürümünü test etti.

Son aylarda uygulamalarını yenileyerek kullanıcılarına daha eşsiz bir deneyim sunmak isteyen Google, son olarak Play Store'da büyük bir değişiklik yaptı ve materyal tasarımlı yeni güncellemeyi test etti.

Şirketin yeni Materyal Tasarım teması çok daha temiz ve sade bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 

Uygulamada, yazı tipinin yanı sıra butonların şekillerinde ve boyutlarında ufak tefek değişiklikler yapılmış gözüküyor. En çok göze çarpan yenilik ise Ana Sayfa, Oyunlar, Filmler ve Kitaplar bölümlerinin yer aldığı alt çubukta kendisini gösteriyor.

Play Store uygulamasının ne zaman genel kullanıma sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi olmasa da kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor.

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