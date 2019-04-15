Mersin’i dolu vurdu zarar pazar tezgahlarına da yansıyacak

MERSİN'de 9 Nisan’da etkili olan dolu yağışı tarım alanlarına büyük zarar verdi. Zararın bilançosu ise yapılan tespit sonrası ortaya çıktı.

İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda Akdeniz'de 5 bin, Toroslar bin 500, Yenişehir 5 bin 300, Mezitli 4 bin 500, Tarsus 6 bin 300, Erdemli bin 830 ve Silifke'de ise 160 dönüm ekili alanda zarar meydana geldi.

Raporda, Erdemli'de yeni dikilen baharlık domates fideleri, Mezitli'de erik, şeftali, Yenişehir ve Toroslar 'da erik, şeftali hurma(cennet meyvesi) Akdeniz de özellikle Esenli köyü üzüm bağları, Tarsus'ta erik, şeftali, bağ, kısmı olarak ta limon ürünlerini etkilendi. Raporda zararın 30 milyon TL olduğu belirtildi.

Mersin Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Deniz Gürbüz, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bünyesinde yer almayan çiftçilerin zararlarının ise tespit edilmediğini söyledi. Gürbüz, dolu zararının sisteme kayıtlı olanların da eklenmesi durumunda 35-40 bin dekar da zararın 50-60 milyona ulaşabileceğini dile getirdi.

Zarar tüketiciye yansıyacak

Gürbüz, bu yıl kış mevsiminin yoğun yağışlı ve dolu ile geçmesi nedeni ile ürünlerde azalma olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Afet yaşanan bölgelerde yıllık rekolte düşecektir. Böylece ürün az olunca fiyatı da yükselip, tüketiciye direk yansıyacaktır. Pazarlarda özellikle çok eksisi görülecek. Fırsatçılar da bu kozu iyi kullanır. Tüccar, kabzımal ya da Ankara İstanbul pazarcıları bunu değerlendirip aşırı bir fiyat politikası izleyebilirler” diye konuştu.