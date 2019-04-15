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İstanbul belirsizliği dolar geriyor işte 15 Nisan dolar kuru

İstanbul belirsizliği dolar geriyor işte 15 Nisan dolar kuru

İSTANBUL'da seçim belirsizliği, S-400 nedeni ile gerilen ABD ile ilişkiler doların gerilmesine devam ediyor. Geçen haftanın son günlerinde 5.81'i gören dolar bu sabaha hareketli başladı.

Seçim belirsizliği ve S-400 tartışmara piyasaları tedirgin ediyor. Piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu söyleyen bir bankacı, İstanbul seçimlerinin 2 Haziran'a kadar ertlenme olasılığına dikkat çekti.

TL üzerindeki baskının devam ettiğini belirten bankacı şu yorumda bulundu:  “İstanbul seçimlerinin 2 Haziran’da tekrar edilme olasılığı artıyor. Bu da ekonomi, yapılacak reformların ve belirsizliğin kalkması noktasında iki kayıp ay daha anlamına geliyor. Açıklanan reform paketi de bankalara sermaye enjeksiyonu dışında yeni bir unsur veya detay içermiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde TL üzerindeki baskının devam etmesi çok olası”

Dolar haftanın ilk işlem gününde 5.79 TL üzerinde işlem görüyor.

Saat 08:42'de dolar, euro-sterlin

Rezervler düşüyor TL değer kazanamıyor
TCMB’nin net rezervlerindeki gerileme de devam ederken, analistler son dönemde TL’nin değer kazanmasını sağlayacak herhangi bir unsurun olmadığını belirtiyor. Söz konusu alanlarda pozitif bir gelişme olmadıkça gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı göstermeye devam etmesi oldukça olası.

Bu noktada piyasalar İstanbul’da seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğini yakından takip ediyor. Devam eden bu belirsizlik ise dolar/TL’nin yukarı hareketini sürdürmesine neden oluyor.

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