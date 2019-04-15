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Fenerbahçe'den Fatih Terim'e sert yanıt

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, ''Fatih hocanın dediği güzel anılarımız var bizim. En kötü günümüzde başkanımız ve yöneticilerimizin FETÖ iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonlukları var.'' diyerek Fatih Terim'e yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, çekişmeli bir maçın daha geride kaldığını söyledi.

10 kişi kaldıktan sonra baskı yedikleri bir mücadele olduğunu dile getiren Semih Özsoy, ''Aynı şartlarda oynandığı takdirde çok rahatlıkla kazanabileceğimize inandığımız bir maç. Bizim açımızdan kendi evimizde galip gelememek üzüntü verici. Şartlar göz önüne alındığında 1-1 normal bir sonuç olarak görüyoruz'' dedi.

''Biz de hakemden kesinlikle memnun değiliz''
Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın iyi maç yönetmediğini ifade eden Semih Özsoy, bu konuda Abdurrahim Albayrak'a katıldığını söyleyerek, ''Karşı takımın hocaları takımlarını değil ama maçı çok iyi yönettiler. Pozisyon pozisyon girmektense goldeki ya da dost dediklerimizin de dediklerini duyduk. Keşke aynı kişiler 19'uncu dakikada Belhanda'nın neden ikinci sarı kartı görmediğini de söyleselerdi. Ortada adlandırılabilecek hiçbir pozisyon yoktu. Pozisyonlar Galatasaray'ın lehine verildi. Galatasaray'ın şampiyonluğu bizim işimiz değil. Biz de hakemden kesinlikle memnun değiliz'' diye konuştu.

''Başkanımız ve yöneticilerimizin FETÖ iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonlukları var''
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemediğini ve bundan sonra da yenemeyeceğini kaydeden Semih Özsoy, ''Bizim taraftarımızın gücü var. Biz Fenerbahçemiz olarak farklı oynuyoruz. Karşı takım hocalarına cevap vermek benim işim değil. Teknik futbol konuşuluyorsa ona Ersun hoca cevap verir. Ama Fatih hocanın dediği güzel anılarımız var bizim. En kötü günümüzde başkanımız ve yöneticilerimizin FETÖ iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonlukları var. Bir daha öyle bir şey olamayacağı için bir daha öyle günleri göremeyeceklerini düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

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