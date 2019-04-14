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Ersun Yanal: Kadıköy'ü Galatasaray'a gösterdik

Ersun Yanal: Kadıköy'ü Galatasaray'a gösterdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbinin ardından yaptığı açıklamada "Bugün Galatasaray'a buraya gelip puanlarla döneceği bir yer olmadığını yine gösterdik" dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Kadıköy'de yenilmezlik serisini 20 yıla çıkaran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanali maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kazanacak fırsatları bulduk"

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu maçlar zor maçtır. Bu maçlar forma maçıdır, arma maçıdır. Sahada yine mücadelemizi verdik. 60 dakika eksik oynadık. Galatasaray üstün gözükse de çok pozisyonları yoktu. 10 kişi olmamıza rağmen kazanacak fırsatları yakaladık.

"Alper atsa, bugün galibiyeti konuşuyor olurduk"

Eksik kalmamamız gerekiyordu. Ortadaki pozisyonların da lehimize olmaması bizi sıkıntılı bir duruma soktu. Rakibin baskısı, hakemin de baskısına neden oldu. Alper atsa, bugün galibiyeti konuşuyor olurduk.

"Galatasaray'a kadıköy'ü gösterdik"

İlk yarı iki takım için de pozisyon zenginliği düşüktü. Bizim birkaç pozisyonumuz var. Galatasaray üstün gözükse de pozisyon bulamadı.10 kişi kaldıktan sonra net pozisyon vermeden maçı uzayan bölümlerine geldik. Bugün Galatasaray'a buraya gelip puanlarla döneceği bir yer olmadığını yine gösterdik."

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