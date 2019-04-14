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Giresunspor bir sezonda 6. teknik adamıyla da yolları ayırdı

İhlas Haber Ajansı
Giresunspor bir sezonda 6. teknik adamıyla da yolları ayırdı

TFF 1. Lig’de kötü gidişe dur diyemeyen Giresunspor, sezon başından beri Metin Diyadin (2) Yılmaz Vural, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat ve son olarak Kemal Kılıç ile de yolları ayırdı.

Giresunspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Kemal Kılıç'ın karşılıklı anlaşmayla takımdan ayrıldığı belirtildi. Kemal Kılıç, bu sezon Giresunspor'da yönetim tarafından teknik adamlık görevine getirilen dördüncü isim olmuştu.

Ligin 21. haftasında Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada ilk kez takımın başında sahaya çıkan Kılıç ile Giresunspor, istediği başarılı sonuçları alamadı. Teknik Adam Kılıç Giresunspor ile ligde 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor karşısında da kritik galibiyet yaşayamayan Giresunspor, deneyimli teknik adamla yollarını ayırdığını duyurdu.

Giresunspor'da sezon başından beri iki kez Metin Diyadin, Yılmaz Vural, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat görev yapmıştı. Giresunspor’da en uzun süre Metin Diyadin 217 gün, en az süre Yılmaz Vural 15 gün görev alırken, Hüseyin Kalpar 91 gün, Ümit Özat 18 gün, Kemal Kılıç ise 64 gün görev yapabildi.

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