Kasımpaşa'yı deviren Antalya nefes aldı!

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Bülent Korkmaz'ın öğrencileri Chico'nın 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle birlikte maçı da 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Antalyaspor'a bu zorlu maçta galibiyeti getiren isim ise 23. dakikada Mevlüt Erdinç oldu.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 38'e yükseltirken, Kasımpaşa 37 puanda kaldı.