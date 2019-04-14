HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bakanlıktan Whatsapp, Facebook ve Instagram açıklaması

Bakanlıktan Whatsapp, Facebook ve Instagram açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram sosyal medya servislerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu yaşandığını belirterek, Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram sosyal medya servislerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu yaşandığını belirterek, "Sorun Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERLERİ
Murat Kurum açıkladı egzoz ölçümü için 'Plaka Tanıma Sistemi geliyor
Murat Kurum açıkladı egzoz ölçümü için 'Plaka Tanıma Sistemi geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş'tan olay talimat
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş'tan olay talimat
Adana'da CHP delegesine silahlı saldırı
Adana'da CHP delegesine silahlı saldırı
Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! Memnuniyetle Karşılıyoruz
Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! Memnuniyetle Karşılıyoruz
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Ekrem İmamoğlu'ndan derbiye gitme kararını eleştirenlere bomba yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan derbiye gitme kararını eleştirenlere bomba yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Kelebekler neden çoğaldı deprem habercisi mi?
Kelebekler neden çoğaldı deprem habercisi mi?
Poşet kullanımında rekor düşüş yüzde 75 azaldı
Poşet kullanımında rekor düşüş yüzde 75 azaldı
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
23 Nisan üniversiteler tatil mi 22 gün tatil oldu mu?
23 Nisan üniversiteler tatil mi 22 gün tatil oldu mu?
2019 kişi başı hac fiyatları ne kadar oldu Diyanet
2019 kişi başı hac fiyatları ne kadar oldu Diyanet
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı saat kaçta hangi kanalda
Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı saat kaçta hangi kanalda
Bekçilik sınav yeri öğrenme TC ile sorgulama
Bekçilik sınav yeri öğrenme TC ile sorgulama
Yorumlar