Bakanlıktan Whatsapp, Facebook ve Instagram açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram sosyal medya servislerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu yaşandığını belirterek, Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram sosyal medya servislerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu yaşandığını belirterek, "Sorun Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor." dedi.

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