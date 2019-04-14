Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! Memnuniyetle Karşılıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü geldi. Peskov "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin baskısı karşısındaki sıkı duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

ABD'nin Türkiye'ye benzeri görülmemiş baskı yaptığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu baskıya karşı sıkı duruşunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan bir programda konuştu. Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Peskov, Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye de bu ülkeler kategorisinde yer alıyor

"Prensipte egemen olarak, bağımsız bir şekilde hareket edebilen ülkelerin sayısı parmakla sayılacak kadar az. Rusya da, Türkiye de bu ülkeler kategorisinde yer alıyor. Gerçekten de benzeri görülmemiş bir baskı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeterince sıkı ve otoriter duruşunu memnuniyetle karşılıyoruz"

Erdoğan'ın s-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Çarşamba günü S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatı konusunda, "Nereye gidersek gidelim herkes S-400'ü soruyor. Dışişleri Bakanımıza, diğer bakanlarımıza her yerde S-400 soruluyor; 'Alıyor musunuz almıyor musunuz, niye almıyorsunuz, vazgeçin, bırakın falan.' Bizler de 'bu bizim bitmiş bir işimiz, her şeyimiz tamam' diyerek cevap veriyoruz. S-400 füze savunma sisteminin Temmuz'da teslimi söz konusu idi, belki öne de çekilebilir" demişti.