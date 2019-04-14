HABER /  DÜNYA

İngiliz komedyen lan Cognito felç esprisinden 10 dakika sonra öldü

İngiliz komedyen lan Cognito felç esprisinden 10 dakika sonra öldü

İngiliz komedyen Lan Cognito, felç esprisinden 10 dakika sonra kalp krizinden hayatını kaybetti.

İngiliz stand-up sanatçısı Lan Cognito, bir bardaki performansı sırasında hayatını kaybetti. Cognito, "Felç geçirdiğimi ve uyandığımda Galce konuştuğumu hayal edin" diye espri yaptı.

Komedyen, bu espriden birkaç dakika sonra fenalık geçirdi ve bir sandalyeye oturdu. Bunun, şovun bir parçası olduğunu sanan bardaki insanlar kısa süre sonra ambulans çağırmak zorunda kaldı.Ancak olay yerine gelen sağlık uzmanları, Cognito'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kalp krizinden öldü

60 yaşındaki sanatçının, kalp krizinden öldüğü belirtildi.
Kariyerine 1980'li yıllarda başlayan Ian Cognito, 1999'da Time Out dergisi tarafından en iyi stand-up komedyen unvanına layık görülmüştü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırız
AK Parti'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırız
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Mazbatayı stadyuma taşımak...
Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Mazbatayı stadyuma taşımak...
Ahmet Takan'dan bomba Ahmet Davutoğlu iddiası
Ahmet Takan'dan bomba Ahmet Davutoğlu iddiası
IMF'den Türkiye ekonomisi yorumu! Sıkıntıları abartmayın
IMF'den Türkiye ekonomisi yorumu! Sıkıntıları abartmayın
Türkiye Gazetesi'nden olay başlık mazbata Ekrem İmamoğlu'na verilecek
Türkiye Gazetesi'nden olay başlık mazbata Ekrem İmamoğlu'na verilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Kandili 2019 ne zaman orucu nasıl tutulur?
Berat Kandili 2019 ne zaman orucu nasıl tutulur?
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
Anneler Günü ne zaman 2019 geri sayım
Anneler Günü ne zaman 2019 geri sayım
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Mansur Yavaş geldi Ankara Büyükşehir Belediyesi Yıldırım'ı takipten çıkardı
Mansur Yavaş geldi Ankara Büyükşehir Belediyesi Yıldırım'ı takipten çıkardı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı
Fenerbahçe'de derbi için 'efsane' motivasyonu!
Fenerbahçe'de derbi için 'efsane' motivasyonu!
23 Nisan'da okullar kaç gün tatil olacak
23 Nisan'da okullar kaç gün tatil olacak
Yorumlar