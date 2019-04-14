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Mansur Yavaş geldi Ankara Büyükşehir Belediyesi Yıldırım'ı takipten çıkardı

Mansur Yavaş geldi Ankara Büyükşehir Belediyesi Yıldırım'ı takipten çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabının, İBB Başkan adayı AK Parti milletvekili Binali Yıldırım'ı takipten çıkarması ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i takibe alması dikkatlerden kaçmadı.

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın takipten çıkarıldığı fark edildi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener detayı

Toplam 5 hesabın takip edildiği belediyenin sosyal medya hesabında; muhalefet liderlerinin ise takibe alındığı görüldü. Hesaptan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in takibe alındığı fark edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise takibe devam edildiği görüldü.

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