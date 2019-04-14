19 yıllık hasreti bitirmek için Fatih Terim'in en önemli kozu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, tüm Türkiye'nin merakla beklediği bir derbiye sahne oluyor. Kadıköy'de 19 yıllık galibiyet hasretini bitirmek isteyen Galatasray, şampiyonluk için de savaşacak.

Beşiktaş'ın lider Başakşehir'i yenmesi, Galatasaray tarafından büyük avantaja çevrilebilir. Kadıköy'de bugün 19 yıllık hasrete son verilmesi halinde, lider ile puan farkını 3'e düşürecek olan Galatasaray'da Fatih Terim galibiyet için yapılması gerekenleri futbolcularına anlattı.

Ligin en çok kafa golü yiyen takımı olan olan Fenerbahçe için Fatih Terim'in kanat oyunu oynatması bekleniyor. Ayrıca Terim, topu rakibe vermeden golün sabırla aranmasını istiyor.

Erken yenilecek bir golün, oyun yapısını bozabileceğini öngören Terim, bu sebeple öncelikle rakibi yormayı hedefliyor.

Kazanmıyoruz ama yenilmiyoruz da

Futbolcularla konuşmasında Kadıköy'de aldıkları kupanın motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Terim, istatistiklere takılmamanın gerektiğini söyledi. Terim, "Biz rakibimizin sahasında kupa kaldırmışız. Son yıllarda da kazanamıyoruz belki ama yenilmiyoruz da" dedi.

Bir puan bize yetmez!

Terim'in, "İki takımın form durumu, kalitesi ortada. Bu takım daha iyi top oynuyor ve daha iyi oyunculardan kurulu. Çıkın ve bunun hakkını verin. Galatasaray formasına, armasına yakışır bir mücadele gösterin. Sizlere güveniyorum. Bir puan bize yetmez. Puan kaybının sonuçları bizim açımızdan ağır olur. Ancak kazanmamız, şampiyonluk yolunda en önemli engeli aştığımız anlamına gelir" dediği bildirildi.