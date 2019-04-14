Erdoğan'dan seçim eleştirisi! Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, parti içinde yerel seçimde alınan sonuçlardan dolayı "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım" dediği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'de, seçim sonuçları değerlendirilirken, birçok ilin kaybedilmesinde muhtarlık seçimi nedeniyle yüz binlerce seçmenin taşınmasının da etkili olduğu belirtilerek muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçiminden ayrılması için düzenleme yapılması eğilimi ortaya çıktı.

Muhtarlık seçimi 6 ay erkene alınabilir

İstanbul’dan Anadolu’ya 300 bin seçmenin gittiği vurgulanırken, muhtarlık seçiminin belediye başkanlığı seçiminden 6 ay önce yapılabileceği önerisi getirildi.

Biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz

Cumhuriyet'in haberine göre Erdoğan, İstanbul seçimine yönelik tartışmalarla ilgili olarak, "Sonuç ne olursa olsun biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz. Her türlü olasılığa hazır olmamız gerekiyor" dedi.

Parti içindeki muhaliflere sert eleştiri

Parti içindeki muhalifleri sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Trenin içinde olup ya da görünüp partiye muhalefet etmek ihanettir" diye konuştu.

Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım!

Partide değişim olacağının net mesajlarını veren Erdoğan, "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım, tepeden tırnağa değişim olacak. Ama bunu gazete köşelerinde yazanlarla, troller istedi diye değil vatandaşın mesajı doğrultusunda gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.