HABER /  POLİTİKA

Mansur Yavaş ilk toplantıda AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin o teklifini reddetti

Mansur Yavaş ilk toplantıda AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin o teklifini reddetti

Ankara'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meclisin ilk toplantısında, başkanın yetkilerini kısıtlamak isteyen AK Partili ve MHP'li belediye meclis üyelerinin teklifini reddetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisinde muhalefetin başkanın bazı yetkilerinin kısıtlanmasını öngören teklifini iade etti.

Bir takım yetkileri kısıtlanmak istedi

Büyükşehir belediye meclisi, seçimin ardından ilk kez bugün Yavaş başkanlığında toplandı. Mecliste bazı üyeler, belediye başkanının, belediye ve iştiraki şirketleri üzerindeki bütçe ayarlama dahil bir takım yetkilerini kısıtlamak istedi.

Reddederek oturumu kapattı

Yavaş, kürsüdeki konuşmasında, şirketler üzerindeki şahsi yetkilerinin meclise devredilmesi öngörülen önergeyi reddederek oturumu kapattı.

Twitter'dan duyurdu

Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"25 yıldır Bld. Başkanınca kullanılan yetkiyi şimdi Belediye Meclisi'ne almak istediler reddettim. Tümü zarar eden şirketlerdeki yönetim kurullarının göreve devam etmesini istemek hangi ihtiyacın sonucudur? Ankaralının şahsıma verdiği yetkiyi hakkıyla kullanmaya devam edeceğim."

Muhalefet çoğunluk

Belediye meclisinde AK Parti ile MHP'li üyeler çoğunlukta.

İlgili Haberler
Mansur Yavaş'tan ikinci operasyon! O ismi görevden aldı Mansur Yavaş, hızlı başladı! 2 kritik isimi görevden aldı Mansur Yavaş hızlı başladı! İlk gününde bakın ne yaptı?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı
Foto Galeri Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası Murat Çetinkaya'dan ABD'ye sunum Türkiye'nin payı artıyor
Merkez Bankası Murat Çetinkaya'dan ABD'ye sunum Türkiye'nin payı artıyor
Alman devi Volkswagen’den yatırım hamlesi ya Türkiye ya Bulgaristan
Alman devi Volkswagen’den yatırım hamlesi ya Türkiye ya Bulgaristan
Ünlü iktisatçı Mustafa Sönmez gözaltına alındı Duyuran ise bakın kim?
Ünlü iktisatçı Mustafa Sönmez gözaltına alındı Duyuran ise bakın kim?
Borsa yüzde 2,84 değer kaybetti dolar yüzde 3.02 değer kazandı
Borsa yüzde 2,84 değer kaybetti dolar yüzde 3.02 değer kazandı
Askeri müdahale sonrası Sudan'dan Türkiye'ye çağrı!
Askeri müdahale sonrası Sudan'dan Türkiye'ye çağrı!
Yağışlar sonrası ortaya çıktılar 200 milyon yıllık yaşayan fosil
Yağışlar sonrası ortaya çıktılar 200 milyon yıllık yaşayan fosil
ÖNCEKİ HABERLER
Bekçilik sınav yeri öğrenme TC ile sorgulama
Bekçilik sınav yeri öğrenme TC ile sorgulama
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
Babalar Günü ne zaman 2019 geri sayım başladı
Babalar Günü ne zaman 2019 geri sayım başladı
Suudi Arabistan'dan Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'ne destek
Suudi Arabistan'dan Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'ne destek
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm fragmanı
Temel Karamollaoğlu Çamlıca eleştirilerine yanıt verdi
Temel Karamollaoğlu Çamlıca eleştirilerine yanıt verdi
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019
Bekçilik sınav yeri öğrenme e-devlet şifresiyle giriş 2019
Yorumlar 14 yorum