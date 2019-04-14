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Yağışlar sonrası ortaya çıktılar 200 milyon yıllık yaşayan fosil

Yağışlar sonrası ortaya çıktılar 200 milyon yıllık yaşayan fosil

İran ’ın Sistan eyaletinde varlığı 200 milyon yıl öncesine dayanan yaşayan fosil yağan yağmurlar sonrası ilk kez göründü.

İran’da Sistan ve Belucistan Eyaleti Çevre Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada dünyanın en eski hayvanının uluslararası Hamun Göleti'nde görüldüğü bildirildi.

Sistan ve Belucistan Eyaleti Çevre Koruma Genel Müdürü Vahid Purmardan, Sistan eyaletinde bulunan Hamun Göleti'nde son haftalarda etkili olan yağışlar sonrasında birçok farklı canlının görülmeye başladığını söyleyerek ”Göletin etrafında Triops Cancriformis, bir diğer adıyla yaşayan fosil görüldü.” dedi.

Bölgenin verimliliğine işaret ediyor

Yaşayan fosil olarak adlandırılan bu canlı türünün 200-300 milyon yıllık bir ömre sahip olduğunu belirten Purmardan, “Şu ana kadar dünyada sadece 10 farklı Triops türü keşfedildi. Bu türde bir yaşayan fosilin Sistan bölgesinde görülmesi bu bölgenin verimliliğine işaret etmektedir.“ ifadelerini kullandı.

Yaşayan fosil nedir?

Eski çağlardan günümüze büyük yapısal değişikliklere uğramadan soyunu devam ettiren canlılardır. Geçmişte kitlesel yok oluş dönemlerinden geçmiş ve yakın akraba oldukları türlerin soyları tükenmiştir.

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