Fenerbahçe'nin derbide konuğu Galatasaray

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Galatasaray'la karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 puanla haftaya 13. sırada giren sarı-lacivertliler, derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek. Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev alacak.

Tek eksik Mehmet Ekici

Fenerbahçe'de derbi öncesi tek eksik futbolcu bulunuyor.

Geçen hafta MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Mehmet Ekici, önemli maçta takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin ve Roman Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel (Harun Tekin), Mauricio Isla, Serdar Aziz, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado.

Serdar Aziz eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Serdar Aziz, eski takımına karşı mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geçen Serdar, derbide eski takımına karşı ter dökecek.

Serdar Aziz, sezonun ilk yarısında 2-2 biten derbide Galatasaray formasıyla sahaya çıkmıştı.

Yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar derbi biletlerine büyük ilgi gösterdi.

Kombineler dışında satışa çıkan az sayıdaki bilet çok kısa bir süre içinde tükendi. Kadıköy'deki maçta tribünler tamamen dolu olacak.

Kadıköy'de 20 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı yaklaşık 20 yıldır maç kaybetmiyor.

Galatasaray'a son olarak sahasında 22 Aralık 1999'da 2-1 yenilen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 22 resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 galibiyet ederken, 7 derbi de berabere sona erdi.

Ersun Yanal'la Kadıköy'de yenilgi yok

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi.

Sarı-lacivertli ekibin başında iki döneminde Kadıköy'de 23 lig maçına çıkan Yanal, 18 galibiyet, 5 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.