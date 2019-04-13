Rıza Kayaalp'ten rekor getiren altın madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia'yı yenen Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Kayaalp, 8 Avrupa ve bir de Avrupa Oyunları şampiyonluğu ile Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya’nın rekorunu kırmış oldu.

Kariyerinde daha önce 7 Avrupa şampiyonluğu ve bir Avrupa Oyunları Şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia ile grekoromen stil 130 kilo finalinde karşılaştı.

Kayaalp, karşılaşmanın ilk devresini 3-0 önde bitirdi. İkinci devrede rakibine puan vermeyen Rıza Kayaalp karşılaşmayı 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Dünya Güreş Birliği’nin (UWW) 2015 yılında Bakü’de yapılan Avrupa Oyunları’nı resmi sitesinde (Oyun-Games) olarak göstermesi nedeniyle Rıza Kayaalp bu zafer ile 8’inci Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Rekoru kırmış olacak

2015 yılındaki zaferin Avrupa şampiyonluğu gözükmesi için, UWW resmi sitesinde Avrupa Oyunları’nda Rıza Kayaalp’in şampiyonluğunun (European-Games) olarak gözükmesi gerekiyor. UWW’nin Avrupa Oyunları’nı resmi sitesine girmesi halinde Rıza Kayaalp’in Avrupa şampiyonluğu sayısı 9 olacak ve 8 resmi Avrupa şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya’nın rekorunu resmi olarak kırmış olacak.