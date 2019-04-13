Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Büyükelçisi'nin park halindeki aracına bir başka araçla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Ukrayna'nın Londra Büyükelçilik binası kapatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Büyükelçilik binası yakınlarında bir aracın içerisinden silahla 3 el ateş edildi. Saldırıya kolluk kuvvetleri karşılık verdi. Saldırının ardından Ukrayna Büyükelçilik binası kapatıldı.

Londra polisi, Notting Hill semti yakınlarında bir caddeyi kordonla çevirdi.

Ukrayna Büyükelçiliği saldırının, Ukrayna Büyükelçisi'nin park halindeki aracını hedef aldığını, Londra polisinin saldırıya karşılık verdiğini ve saldırı sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.