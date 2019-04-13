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Kız kardeşlerini öldüren sapık için karar

Kız kardeşlerini öldüren sapık için karar

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, evlerinde 2 kız kardeşini silahla öldürdüğünü itiraf eden şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunan ve ikisini de öldüren şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Çayüstü köyünde dün meydana gelen olayda Aysel Ş.(20) ile Hatice Ş. (16) silahla öldürülmüş olarak bulunmuşlardı. Kız kardeşlerin 21 yaşındaki ağabeyi Bayram Ş., jandarmadaki ifadesinde 4 yıl boyunca kardeşlerine cinsel istismarda bulunduğunu, durumu işlediğinin durumu anne ve babasına anlattıkları için kardeşlerini kimsenin olmadığı dağ evinde başlarından vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Kız kardeşlerden Aysel Ş.’nin de 5 aylık hamile olduğu olay sonrası gözaltında bulunan cinayet zanlısı Bayram Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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