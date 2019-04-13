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Burak Yılmaz en golcü isim oldu

Burak Yılmaz en golcü isim oldu

Medipol Başakşehir karşısında 52. dakikada ağları havalandırarak Beşiktaş'ı öne geçiren Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 10. maçında 8. golüne imza attı.

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, forma giydiği 10 maçta 8 gol atarak kısa sürede siyah-beyazlı takımın en golcü ismi oldu. Medipol Başakşehir karşılaşmasının 52. dakikasında Gökhan Gönül'ün ortasında çok sert bir vuruş yaparak takımını öne geçiren golcü oyuncu, siyah-beyazlı forma altında sahaya çıktığı 10. maçında 8. golünü kaydetti. Ligin ilk yarısında Trabzonspor formasıyla da ağları 5 kez havalandıran Burak, gol sayısını 13'e çıkardı.

1 de asist yaptı

Sezonun ikinci yarısında Akhisarspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında forma giyen ancak gol atamayan Burak Yılmaz, Antalyaspor deplasmanında ise cezası nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı. Bursaspor mücadelesinde 2 gol atarak siyah-beyazlı formayla siftah yapan tecrübeli golcü, Fenerbahçe maçında da 2 kez ağları sarsmayı başarmıştı. İç sahada oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde frikikten golü bulan Burak Yılmaz, bu maçta Adem Ljajic'in golünün de asistini yapan isim oldu.

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