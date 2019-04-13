Rizespor Göztepe'yi ateşe attı
Çaykur Rizespor, geçen hafta Beşiktaş karşısında aldığı ağır yenilgiyi, Göztepe'yi mağlup ederek unutturdu. Rize'nin golünü 51. dakikada Aatif kaydetti. Çaykur Rize bu galibiyetle puanını 37 yaparken Göztepe ise mağlup olarak küme düşme hattından kurtulmayı başaramadı.
Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe'yi ağırladı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.
beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmada tek gol 51. dakikada Aatıf Chahechouhe'nin ayağından geldi.
Bu sonucun ardından ligde 37 puana ulaşan Çaykur Rizespor 6. sıraya yükseldi; 16. sıradaki Göztepe ise 27 puanda kaldı.
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