Savcı Sayan'dan çağrı: Dönün yüzde 50'sini biz ödeyeceğiz

Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan göreve başladığı günden beri çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Savcı Sayan son olarak Ağrılılara bir çağrıda bulundu.

Savcı Sayan, resmi Twitter hesabından yaptığı çağrıda İstanbul'da çalışan Ağrılılara seslenerek "İstanbul’dan Ağrı’ya tamamen dönüş yapıp Ağrı’da işe başlayacak usta makinacı kardeşlerimizin bir yıllık ev kirasının %50’sini belediye olarak biz ödeyeceğiz.1 yıl boyunca su parası almayacağız." dedi.

Savcı Sayan, Ağrı'yı tekstilde marka şehir yapacaklarını söyleyerek, birçok tekstil firmasının da Ağrı'ya gelmek için kendilerini aradıklarını ifade etti.

İşte o açıklamalar:

Bir çok tekstil firması Ağrı’ya gelmek için bizi arıyor. Öncellikle kendilerine sonsuz teşekkür ederiz. Ağrı Tekstilde marka şehir olacak. Sıkıntımız, kısa vadede kalifiye eleman bulamamak.Kurslarla açığı kapatacağız.

İstanbul’da tekstilde çalışan Ağrı’lılar hemen Ağrı’ya dönmeli — Savcı Sayan (@SavciSayan) 13 Nisan 2019