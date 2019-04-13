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Giroud'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Giroud'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Olivier Giroud'un Chelsea'da kalmak istediği öğrenildi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Fransız golcü Olivier Giroud'un Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. 

Ada'da yayım yapan Turkish Football adlı internet sitesi ise oyuncuya yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde Sarı Lacivertli kulübün Giroud'nun durumunu sorduğunu ancak resmi bir transfer teklifinde bulunmadığını yazdı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrfor için şu anda herhangi bir görüşme yürütmediği ifade edilirken Giroud'nun da niyetinin Chelsea'de kalmak olduğu belirtildi.

Fransız futbolcunun temsilcilerinin FIFA tarafından transfer yasağına çarptırılan Chelsea kulübünün Giroud'ya yeni bir kontrat teklif edeceğinden emin olduğu öğrenildi.

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