Fenerbahçe'de Yanal kadroyu şekillendirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde sahaya süreceği 11'i netleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 28'nci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak 19:00'da başlayacak maçta FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Serkan Olguncan üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yeniden hizmete girdiği 1982 yılından itibaren Kadıköy'de 54 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 28'ini Fenerbahçe kazanırken, 9 maçta gülen taraf Galatasaray oldu. 17 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe, bu maçlarda 107 gol kaydederken, Galatasaray 64 gol attı.

Yanal kadroyu şekillendirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde sahaya süreceği 11'i netleştirdi. MKE Ankaragücü karşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Mehmet Ekici'nin yerine Miha Zajc'ın görev alması bekleniyor. Yanal'ın Zajc'ın arkasında Tolgay Arslan ve Mehmet Topal'a forma verecek. Ersun Yanal, son haftalarda performansı sebebiyle eleştirilen Victor Moses'i yedek soyundurması bekleniyor. Yanal Moses'i yedek soyundurursa yerine Valbuena forma giyecek. Tecrübeli teknik adamın savunma hattında bir değişiklik yapması beklenmiyor. Yanal, stoperde tercihini Serdar Aziz - Skrtel ikilisine, sağ bekte Isla, sol bekte Hasan Ali'ye görev verecek.

Kale Volkan'a emanet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tecrübesi ve takımda olan üstünlüğü sebebiyle kaleyi Volkan Demirel'e emanet edecek. Son dönemde kalede Harun Tekin'e şans veren Yanal, Ülker Stadyumu'nda oynanan derbilerde yenilgisi bulunmayan Volkan Demirel, kaleyi koruyacak.

Ersun Yanal'ın Galatasaray derbisine şu 11'le çıkması bekleniyor: ''Volkan, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Dirar, Zajc, Valbuena (Moses), Soldado.''

Frey ve Mehmet Ekici yok

Sarı-Lacivertli ekipte Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Michael Frey ile geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart ile cezası duruma düşen Mehmet Ekici, Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Ali Palabıyık ilk kez

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçta ilk kez görev yapacak. Daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarında düdük çalan Ali Palabıyık, Ülker Stadyumu'nda ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek. Palabıyık, kariyerindeki son derbisine 23 Eylül 2017'de yine Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıktı. Söz konusu maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.